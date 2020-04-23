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Boğuşma sırasında silahını ateşleyen şüpheli tutuklandı

MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Dartça ilçesinde, yaşanan boğuşma sırasında silahını ateşleyerek bir kişinin yaralanmasına neden olan şüpheli tutuklandı.

2020-04-23 17:01:00 -
Boğuşma sırasında silahını ateşleyen şüpheli tutuklandı

MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Dartça ilçesinde, yaşanan boğuşma sırasında silahını ateşleyerek bir kişinin yaralanmasına neden olan şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre; Özbel mevki Necati Bey Sitesi’nde meydana gelen olayda Y.K.Ç. (48) ile O.K. (58) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü münakaşa çıktı. Bir süre sonra kavga etmeye başlayan ikili arasında yaşanan boğuşma sırasında, silahın ateşlenmesinden dolayı O.K. karnından ve sırtından yaralandı.


Olayın ardından kayıplara karışan şüpheli Y.Ç., İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu yakalandı. Savcılığa sevk edilen Y.Ç., sevk edildiği mahkeme tarafından ‘kasten yalama’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.

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