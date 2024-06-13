Böğürtlen damar tıkanıklığına iyi gelir! Böğürtlenin faydaları saymakla bitmiyor! Kansere karşı yeni güç

İnsan sağlığı için oldukça önemli olan böğürtleni bol bol tüketmelisiniz. Yüksek tansiyon, ağrı, basur, bademcik iltihabına kadar iyi geldiği belirtilen böğürtlenlerin kanser ve tümör hücrelerinin büyümesini engellediği ortaya çıktı. Gülgiller ailesinden olan böğürtlen meyvesinin dışında kökü ve yaprağıyla da şifa deposu.

Gülgiller ailesinden olan böğürtlenin içeriğinde magnezyum, kalsiyum, potasyumun yanı sıra A, B, C ve E vitaminler mevcuttur Zararlı kolesterol içermeyen bu besin, temel diyet lifidir. Ayrıca fosfor, çinko,folik asit,potasyum ve kalsiyum açısından iyi bir amino asit kaynağıdır. Böğürtlen koyu mor rengini bir antioksidan olan yüksek oranda antosiyanin içermesine borçludur. Uzman Diyetisyen Mazlum Tan konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Faydaları ise şunlardır;

-Lif bakımından zengin olan böğürtlen sindirime yardımcı olur ve düzenli tüketildiğinde bağırsak sağlığının düzelmesini katkıda bulunur. Ayrıca kan şekeri ve insülin seviyesini düzenlemede yardımcı olur.

-Bileşeninde bulunan doğal östrojenler sayesinde menopoz döneminde meydana gelen ateş basmasına iyi gelir.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

-İçeriğinde bulunan bileşenler ile antioksidan kalp ve damar sağlığını korumaya yardımcıdır. İçeriğindeki C Vitamini damar sertliğine karşı koruyucu görev görür.

-Tansiyonu ve kan basıncını düzene sokar.

- Kemik sağlığını korumak için gerekli kalsiyum ve magnezyumu içerir.

-Yaşlılıktan kaynaklanan hafıza sorunlarına karşı koruyucudur.

-Cilt sağlığı için de faydalı olan böğürtlen, cildin erken yaşlanmasını engeller.

-Böğürtlen, hastalığa neden olan ağız bakterilerinin ölmesine yardımcıdır. İçeriğinde bulunan gallik asit, rutin ve ellajik asit sayesinde anti viral ve anti bakteriyel özellikler gösterir.

- Folat açısından da iyi bir kaynaktır. Folat bir B grubu vitaminidir, sağlıklı saçların korunmasını ve duygu durum bozukluklarını azaltabilir.

- Tok tutan yapısı ve düşük kalorisi sayesinde zayıflamaya yardımcı olur.

BÖĞÜRTLEN HAKKINDA DİĞER DETAYLAR...

BÖĞÜRTLEN YAPRAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Ciltteki ağrı ve yangıları hafifletir, yara iyileştirici etkiler taşır; hafif yanıklara iyi gelir, hemoroitin tedavisinde etkili olur: Bu etkileri sağlamak için böğürtlenin körpe yaprakları ezilerek bir yara lapası hazırlanır. Bu lapa şikâyet edilen yerlere dıştan uygulanır.

BÖĞÜRTLEN KÖKÜNÜN FAYDALARI NELERDİR?

Kökü kaynatılıp, suyu içilecek olursa kandaki şeker miktarını düşürür. Mesanedeki kumları döker.

Kullanım Şekli ve Dozu : Yapraklardan 2 çorba kaşığı 0,5 litre kaynar su ile haşlanır, 1 saat demlendirilerek süzülür. Günde 4 defa yemeklerden evvel birer çay bardağı içilir. Kıyılmış köklerden 1 çorba kaşığı aynı miktar suda 10 dakika kaynatılır aynı ölçüde kullanılır.

BÖĞÜRTLEN REÇELİ TARİFİ

Malzemeler:

500 gr böğürtlen

3 su bardağı toz şeker (530 gr)

3-4 damla limon suyu

Yapılışı:

Böğürtlenleri yıkayın ve süzün. Orta boy bir tencereye şekerin yarısını dökün üzerine böğürtlenleri üzerine yayın. Kalan şekeri böğürtlenlerin üzerine dökün. 1 saat kadar böğürtlenlerin suyunu salması için şekerde bekletin. Ocağın orta gözüne tencereyi alın. Kısık ateşte ara sıra karıştırarak 25 dakika kadar pişirin (Böğürtlenlerin ezilmemesi için tencereyi kulplarından tutup sallamanız da yeterli olacaktır.) Kıvam alan reçele limon suyunu ilave edin. Karıştırın ve 1-2 dakika daha kaynatarak ocaktan alın. Tencerede soğuttuktan sonra kavanoza alın ve kapağını sıkıca kapatın.

Kansere karşı tüketin

Prof. Dr. Turan Karadeniz, kansere karşı böğürtlen tüketilmesinin faydalı olacağını belirterek, "Yapılan araştırmalar böğürtlenin kanser ve tümör hücrelerinin büyümesini engellediğini ortaya koymuştur" dedi.

Böğürtlenin sıkılarak elde edilen suyu ishallerde çok faydalıdır. Ancak böğürtlen suyu saklanamaz taze içmek gerekir. Saklanırsa sirkeleşir. Ağız yaralarında, gerek taze ve gerekse kurutulmuş 20 gram böğürtlen yaprağı 1 litre suda haşlanırsa, bu çay ağız yaraları için çok faydalıdır. Kurutulmuş yapraklarından yapılan şurubunun kanı temizleyici etkisi de var. Bu şurup öksürüğü olanlara da iyi geliyor. Ayak yorgunluklarında, böğürtlenin sürgünleri ve kökleri 100 grama 1 litre su ölçüsüyle kaynatılırsa, ılıyınca ayak banyosu olarak kullanılabilir. Ayak yorgunluklarına çok iyi gelir.

Böğürtlende 'ellagic asit' bulunduğunu, yapılan araştırmaların bu asidin kanser ve tümör hücrelerinin büyümesini engellediğini ortaya koyduğunu anlatan Prof. Dr. Karadeniz, "Laboratuar ortamlarında yapılan çalışmalarda, kanserin başlangıcını ellagic asidin engellediği görülmüştür. İçeriğinde bol miktarda ellagic asit bulunan böğürtlen, bu nedenle kansere karşı birebir yararlıdır. Kanser ve tümör hücrelerinin büyümesini engellediği araştırmalarla ortaya konulan böğürtlenin kansere karşı tüketilmesi faydalı olacaktır" diye konuştu.