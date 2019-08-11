Boğulma tehlikesi geçiren çocuk tedavi altına alındı

TRABZON (AA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, Söğütlü Mahallesi'ndeki balıkçı barınakları çevresinde, yakınlarıyla denize giren Afgan uyruklu Sayit Hanifi Sharif (13) bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların durumu polise bildirmesi üzerine olay yerinde gelen Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar, Sharif'i arama çalışması başlattı. Bir süre sonra ekiplerce bulunan Sharif, olay yerindeki ambulansla Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye gelişinde nefes almadığı belirlenen çocuk, doktorların müdahalesi sonrası hayata tutundu. Hayati tehlikesi bulunan Sharif, Trabzon Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.