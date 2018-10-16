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Boğulma anı saniye saniye görüntülendi! Aracın içinden çıkamadı

Samsun'un Ayvacık ilçesinde baraj gölüne uçan kamyonetin sürücüsünün boğulma anı, bir vatandaş tarafından görüntülendi.

16 Ekim 2018 Salı 14:58
Boğulma anı saniye saniye görüntülendi! Aracın içinden çıkamadı

Samsun'da baraj gölüne uçan kamyonet sürücüsünün boğularak ölüm anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

Kaza, Samsun'un Ayvacık ilçesi Samsun-Ayvacık yolu Eyüp Sultan Mahallesi Suat Uğurlu Baraj Gölü'nde dün meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba'dan Ayvacık istikametine seyir eden Turan Sarıoğlu'nun (55) kullandığı 55 AF 434 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak baraj gölüne uçmuş, sürücü boğularak hayatını kaybetmişti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıçlar tarafından gölün içine batan araç çıkartılarak sürücünün cesedine araç içinde ulaşılmıştı.

Baraj gölüne uçan ve içinde sürücü bulunan kamyonetin batma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı.

Samsun'da dehÅete dÃ¼ÅÃ¼ren gÃ¶rÃ¼ntÃ¼... ÃÄ±ÄlÄ±klar arasÄ±nda Ã¶lÃ¼m bÃ¶yle geldi

Samsun'da dehÅete dÃ¼ÅÃ¼ren gÃ¶rÃ¼ntÃ¼... ÃÄ±ÄlÄ±klar arasÄ±nda Ã¶lÃ¼m bÃ¶yle geldi

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 14:58
  1. Samsun
  2. Ayvacık ilçesi
  3. Trafik kazası
  4. Kamyonet baraj gölüne uçtu
  5. boğulma anı
  6. saniye saniye kaydedildi

YORUM YAZ

  • çotanak28çotanak2850 dk önce
    fotoğrafı çeken vatandaş(!) adamı kurtarmayı düşünmemiş mi?? yazıklar olsun..
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