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Boğulduğu iddia edilen kişiden şok tepki! 'Keyfimi kaçırdınız'

Antalya'da bir kişi, denizde boğulduğunu sanarak polise ihbarda bulunanlara, "Her gün saatlerce yüzerim. Keyfimi kaçırdınız" diye tepki gösterdi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 15:37
Boğulduğu iddia edilen kişiden şok tepki! 'Keyfimi kaçırdınız'

112 Acil Servis Komuta Kontrol Merkezi yetkilileri, Konyaaltı Plajı'nın 100 metre açığında bir kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği ihbarı üzerine ekip yönlendirip, ilgili kurumlara bilgi verdi.
Olay yerine gelen deniz polisi ekipleri, denizde yüzen kişiyi bota aldı. Boğulma tehlikesi geçirmediği ve sadece yüzdüğü öğrenilen kişiyi ekipler, Konyaaltı Plajı'na bıraktı.

"KEYFİMİ KAÇIRDINIZ"

Bottan inerek plaja gelen ve kimliği öğrenilemeyen kişi, ihbarda bulunanlara, "Ben yardım istemedim. Sadece sırt üstü yüzüp, ters kulaç attım. 30 yıldır aynı bölgede yüzüyorum. Her gün saatlerce yüzerim. Keyfimi kaçırdınız. Boğulma diye bir şey yok." diyerek tepki gösterdi.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 15:37
  1. Konya
  2. antalya
  3. boğulma

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