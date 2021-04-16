Boğazlardan dönen savaş gemileri soruldu: Pentagon'dan dikkat çeken tavır!

ABD Savunna Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Karadeniz bölgesinde yükselen gerilime ilişkin açıklamada bulunarak, Rusya'yı hedef aldı.

Rusya'nın Karadeniz'e erişimi 'kısıtlama niyetinin' farkında olduklarını söyleyen Kirby, "Bu, (Rusya'nın) Ukrayna'yı zayıflatma ve istikrarını bozma yönünde süren kampanyasının net şekilde en son örneği olacak" dedi.

Pentagon Sözcüsü, "Rusya'yı bölgedeki gemilere yönelik tacizine son vermeye ve Ukrayna sınırı ve işgal altındaki Ukrayna'da konuşlandırdığı kuvvetleri çekmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kirby, ayrıca ABD'ye ait 2 savaş gemisinin boğazlardan 14 ve 15 Nisan'da geçişinin iptal olması hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Gazetecilerin bu konu hakkındaki sorusuna Kirby, ABD'nin Karadeniz'de rutin olarak savaş gemileriyle operasyon yürüttüğü ve bunun sürdürüleceği yanıtını verdi.

Pentagon Sözcüsü, belirli bir darboğaza giren ve çıkan operasyonel denizcilik faaliyetleri hakkında konuşmadıklarını dile getirdi.

Öte yandan yetkili, Washington'un Ukrayna'nın kendi toprakları üzerindeki egemenliğine olan 'tereddütsüz desteğini' yineledi.

Daha önce Rusya Denizcilik Ve Ulaştırma Bakanlığı, yabancı savaş gemileri için Karadeniz'in üç bölgesine erişimin 24 Nisan-31 Ekim tarihleri arasında kısıtlanacağını duyurmuştu.

NATO Sözcüsü Oana Lungescu ise, açıklamasında durumdan endişe duyduklarını dile getirerek, kararın 'gayri meşru' olduğunu söylemişti.

Lungescu, ayrıca adımın 'Rusya'nın daha geniş bir istikrarsızlaştırma tutumunun parçası' olduğunu iddia etmişti.

Kısıtlama; Kırım'ın batısını, Sivastopol'dan Hurzuf'a kadar uzanan kıyı şeridini ve Kerç yarımadasının açıklarındaki Opukskiy Doğa Koruma Alanı boyunca uzanan bir alanı, Rusya'nın karasularında bulunan tüm alanları kapsıyor.