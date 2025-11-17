  • İSTANBUL
Son Haberler

Afyonkarahisar’da korkunç çarpışma! Otomobil tırla kafa kafaya geldi!

Yeni Delhi’deki patlamada düğüm çözülüyor! Gözaltı adımı dikkat çekti!

İran: Hiçbir nükleer tesisimizde uranyum zenginleştirmiyoruz

Savaş uçaklarını kaçırma girişimi: Kariyerlerini yakan Pilotlara servet teklif ettiler! Rusya: Açık bir provokasyon

Bayrağa uzanan provokasyon gerilimi artırdı! Lefkoşa’dan sert tepki geldi!

Beyoğlu'ndaki metro kazasında düğüm çözüldü! Soruşturmada sıcak gelişme

İsrail'den Gazze'ye saldırı: 1 Filistinli hayatını kaybetti! Gazze’deki Ateşkese'e rağmen yine öldürüyor!

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Yunanistan arasında doğalgaz anlaşması için niyet mektubu imzaladı

İsrail’den Gazze hattında gerilim! Genelkurmay Başkanı uyarıda bulundu

Adalet Bakanlığı’ndan Şule Çet davası hükümlüsü açıklaması! Tahliye iddiaları yalanlandı
Unutulan geleneği yeniden canlandırdı: Bu fırında kendi ununu getirene ekmek bedava!

Diyarbakır'da Nevzat Kar isimli fırın sahibi, kentte unutulmaya yüz tutmuş bir geleneği yeniden canlandırdı. Bu uygulama ile özellikle evinde ekmek yapma imkanı olmayan veya sağlık sorunları yaşayan vatandaşlar un getirip karşılığında ekmek alabiliyor.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesi'nde fırın işleten Nevzat Kar, dört yıldır un karşılığında ekmek vererek mahalleliye hizmet sunuyor. Evinde ekmek yapma imkanı olmayan veya sağlık sorunları yaşayan kadınlar, unlarını Nevzat Kar'ın fırınına getirerek bu hizmetten faydalanıyor.

Nevzat Kar, getirdiği her bir kilogram un için müşterilerine iki adet ekmek veriyor. Mahalle sakinleri bu durumdan oldukça memnun. Bu yöntemin kendileri için daha ekonomik olduğunu ve tandır yakma, hamur yoğurma gibi zahmetlerden kurtulduklarını dile getiriyorlar.

Bu girişimin ardından Diyarbakır'daki birçok fırıncının da benzer bir hizmet sunmaya başladığı belirtiliyor.

50 KİLO UN, 100 EKMEK

Şehitlik Fırını'nın sahibi Nevzat Kar, geliştirdiği sistemi şu sözlerle anlatı: “Müşteri ununu buraya getiriyor ve hiçbir zorluk çekmiyor. Örneğin, 50 kilo un getiren bir müşteri karşılığında 150 ekmek alması gerekirken, ben onlara 100 ekmek veriyorum. Geriye kalan 50 ekmek ise işçi, odun ve elektrik gibi masraflarımızı karşılıyor. Bu 50 ekmekle ancak masraflarımızı çıkarabiliyoruz."

MAHALLELİ: ÇOK DAHA UCUZA GELİYOR

Mahalle sakinleri, bu uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Niyazi Furkan adlı mahalleli, "Örneğin, hasta olan ve ekmek yapamayan 10 çocuklu bir aile için bu çok zor bir durum. Ancak unlarını getirdiklerinde hem daha ucuza geliyor hem de büyük bir kolaylık oluyor" dedi.

Bir diğer mahalle sakini Ali Demir ise, "Eskiden tandırlarımız vardı. Diyarbakır’a geldiğimizde de ekmeğimizi tandırda yapıyorduk. Şimdi ne eşim var ne de tandır" diyerek durumunu özetliyor.

Muhammed Hadi Demir de "Bu yıl buğdayım vardı, değirmene götürüp öğüttüm. İki çuval unumu buraya getirdim" şeklinde konuştu.

Başka bir mahalleli ise, "Bu bizim için çok iyi bir şey. Bir torba un getirip 100 ekmek alıyoruz. Bu şekilde bizim için daha ucuza geliyor" diyerek sevincini paylaştı.

Mehmet Tosun, uygulamanın özellikle kadınlar için getirdiği kolaylıklara dikkat çekerek şunları söyledi: "Bazı kadınlar hamur yoğuramaz, teknelerde ekmek taşıyamaz. Kimisinin kalp, şeker veya tansiyon gibi rahatsızlıkları var. Bu yüzden burası bizim için çok iyi. Unumuzu getirip bırakıyoruz, onlar da ekmeğimizi yapıyorlar. İhtiyacımız oldukça gelip ekmeğimizi alıp götürüyoruz."

 

