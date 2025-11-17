Haber Merkezi Giriş Tarihi: Trump, Rusya ile iş birliği yapanlara çok ağır tehdit!
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçilerin Rusya ile ticari ilişkilerini sürdüren ülkelere ağır yaptırımlar öngören bir yasa tasarısı hazırladığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçilerin Rusya ile ticari ilişkilerini sürdüren ülkelere yönelik kapsamlı yaptırımlar içeren bir yasa tasarısı üzerinde çalıştığını açıkladı. Trump, söz konusu girişime destek verdiğini belirterek bunun kendisi için 'tamam' olduğunu söyledi.