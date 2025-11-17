  • İSTANBUL
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Trump, Rusya ile iş birliği yapanlara çok ağır tehdit!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Trump, Rusya ile iş birliği yapanlara çok ağır tehdit!

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçilerin Rusya ile ticari ilişkilerini sürdüren ülkelere ağır yaptırımlar öngören bir yasa tasarısı hazırladığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçilerin Rusya ile ticari ilişkilerini sürdüren ülkelere yönelik kapsamlı yaptırımlar içeren bir yasa tasarısı üzerinde çalıştığını açıkladı. Trump, söz konusu girişime destek verdiğini belirterek bunun kendisi için 'tamam' olduğunu söyledi.

#1
Foto - Trump, Rusya ile iş birliği yapanlara çok ağır tehdit!

"İran'ın da listeye dahil edebiliriz" Trump, açıklamasında, "Cumhuriyetçiler, Rusya ile iş yapan herhangi bir ülkeye çok ağır yaptırımlar getiren bir yasa hazırlıyor" ifadelerini kullanarak, İran'ın da bu listeye dahil edilebileceğini dile getirdi. Bu kapsamda, "Rusya ile iş yapan herhangi bir ülke çok ciddi şekilde yaptırıma tabi tutulacak. İran'ı da formüle ekleyebiliriz" dedi.

#2
Foto - Trump, Rusya ile iş birliği yapanlara çok ağır tehdit!

Yaptırım fikrinin kendi önerisi olduğunu da vurgulayan Trump, "Bildiğiniz gibi, ben önerdim. Rusya ile iş yapan herhangi bir ülke çok ağır şekilde yaptırıma uğrayacak" sözleriyle tavrını yineledi. Tasarı hayata geçerse, özellikle enerji, savunma ve finans sektörlerinde Rusya ile işbirliği yapan ülkelerin doğrudan etkilenmesi bekleniyor. İran'ın bu çerçeveye dahil edilme ihtimali ise ABD'nin dış politika gündeminde tansiyonu artırabilecek yeni bir tartışma alanı yaratıyor.

#3
Foto - Trump, Rusya ile iş birliği yapanlara çok ağır tehdit!

Kongre gündemine taşınması bekleniyor Cumhuriyetçilerin hazırladığı düzenlemenin, Moskova'ya yönelik baskıyı yükseltmeyi ve Rusya ile yakın ekonomik bağları bulunan ülkelerin tutumlarını yeniden değerlendirmeye zorlamayı amaçladığı belirtiliyor. Tasarının ayrıntılarının önümüzdeki günlerde Kongre gündemine taşınması bekleniyor.(Dünya)

#4
Foto - Trump, Rusya ile iş birliği yapanlara çok ağır tehdit!

#5
Foto - Trump, Rusya ile iş birliği yapanlara çok ağır tehdit!

