Trump, Rusya ile iş birliği yapanlara çok ağır tehdit!

"İran'ın da listeye dahil edebiliriz" Trump, açıklamasında, "Cumhuriyetçiler, Rusya ile iş yapan herhangi bir ülkeye çok ağır yaptırımlar getiren bir yasa hazırlıyor" ifadelerini kullanarak, İran'ın da bu listeye dahil edilebileceğini dile getirdi. Bu kapsamda, "Rusya ile iş yapan herhangi bir ülke çok ciddi şekilde yaptırıma tabi tutulacak. İran'ı da formüle ekleyebiliriz" dedi.