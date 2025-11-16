  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya İsrail'den Gazze'ye saldırı: 1 Filistinli hayatını kaybetti! Gazze’deki Ateşkese'e rağmen yine öldürüyor...
Dünya

İsrail'den Gazze'ye saldırı: 1 Filistinli hayatını kaybetti! Gazze’deki Ateşkese'e rağmen yine öldürüyor...

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İsrail'den Gazze'ye saldırı: 1 Filistinli hayatını kaybetti! Gazze’deki Ateşkese'e rağmen yine öldürüyor...

İsrail Gazze'nin Gazze Şeridi'nde, Ekim 2023'te başlayan saldırılarında can kaybı 69 bin 483 kişi öldü. Esir takası ve Gazze’deki Ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye düzenlediği saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerle ilgili son bilgiler paylaşıldı.

BM Raportörü Albanese, ateşkesin Gazze'deki soykırımı durdurmadığını söyledi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Sağlık durumu felaket düzeyinde, "tıbbi çadırlar" su altında kaldı

Son 72 saatte 15 kişinin naaşının enkaz altından çıkarıldığı, İsrail'in son saldırılarında ise 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda 266 kişinin yaşamını yitirdiği, 635'inin yaralandığı, enkaz altından da 548 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 69 bin 483'e, yaralıların sayısının ise 170 bin 706'ya yükseldiği belirtildi.

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye düzenlediği saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre İsrail ordusu, Gazze kentinin doğusunda bir grup Filistinlinin bulunduğu yeri hedef aldı.

İsrail saldırısında bir Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu 150'den fazla Filistinliyi Gazze'den üçüncü bir ülkeye gönderdiğini itiraf etti
İsrail ordusu 150'den fazla Filistinliyi Gazze'den üçüncü bir ülkeye gönderdiğini itiraf etti

Dünya

İsrail ordusu 150'den fazla Filistinliyi Gazze'den üçüncü bir ülkeye gönderdiğini itiraf etti

İsrail Suriye'den çekilmeyecek!
İsrail Suriye'den çekilmeyecek!

Dünya

İsrail Suriye'den çekilmeyecek!

Netanyahu'yu Türkiye korkusu sardı! dilendiler Herkes şaştı kaldı: ABD'den yardım dilendi
Netanyahu'yu Türkiye korkusu sardı! dilendiler Herkes şaştı kaldı: ABD'den yardım dilendi

Dünya

Netanyahu'yu Türkiye korkusu sardı! dilendiler Herkes şaştı kaldı: ABD'den yardım dilendi

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye’de doktorların şartlarını beğenmedi Almanya’da dönercilik yapıyor
Gündem

Türkiye’de doktorların şartlarını beğenmedi Almanya’da dönercilik yapıyor

Avrupa’nın “güllük gülistanlık” gösterilen hayat şartları, Türkiye’de iyi eğitim almış gençlerin zihnini bulandırmaya devam ederken, yeni bi..
Rektör Afyoncu'dan hutbe rahatsızlığına tokat gibi cevap! "Türk ordusunun adını anmak için müsaade mi alacağız?"
Gündem

Rektör Afyoncu'dan hutbe rahatsızlığına tokat gibi cevap! “Türk ordusunun adını anmak için müsaade mi alacağız?”

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Tarihçi Prof. Dr. Erhan Afyoncu, maneviyat düşmanlarının, dünkü Cuma hutbesinde “Mehmetçik, Şehitli..
Etyen Mahçupyan'dan Dikkat Çeken Çıkış: "Laik Kesim Onu Gördükçe Hastalanıyor, Tayyip Erdoğan laik kesimi delirtti."
Sosyal Medya

Etyen Mahçupyan'dan Dikkat Çeken Çıkış: "Laik Kesim Onu Gördükçe Hastalanıyor, Tayyip Erdoğan laik kesimi delirtti."

Gazeteci ve yazar Etyen Mahçupyan, katıldığı bir programda Türkiye'deki siyasi kutuplaşmaya dair dikkat çekici bir yorumda bulunarak, Cumhur..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23