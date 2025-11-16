İsrail'den Gazze'ye saldırı: 1 Filistinli hayatını kaybetti! Gazze’deki Ateşkese'e rağmen yine öldürüyor...
İsrail Gazze'nin Gazze Şeridi'nde, Ekim 2023'te başlayan saldırılarında can kaybı 69 bin 483 kişi öldü. Esir takası ve Gazze’deki Ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye düzenlediği saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerle ilgili son bilgiler paylaşıldı.
Son 72 saatte 15 kişinin naaşının enkaz altından çıkarıldığı, İsrail'in son saldırılarında ise 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda 266 kişinin yaşamını yitirdiği, 635'inin yaralandığı, enkaz altından da 548 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 69 bin 483'e, yaralıların sayısının ise 170 bin 706'ya yükseldiği belirtildi.
Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre İsrail ordusu, Gazze kentinin doğusunda bir grup Filistinlinin bulunduğu yeri hedef aldı.
İsrail saldırısında bir Filistinli yaşamını yitirdi.