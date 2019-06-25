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Boğaziçi’nin Tarih Atlası şimdi İngilizce’de

Sanat tarihçisi Sedat Bornovalı’nın çok ilgi gören çalışması Boğaziçi’nin Tarih Atlası kitabı şimdi İngilizceye çevrildi.

25 Haziran 2019 Salı 10:06
Boğaziçi’nin Tarih Atlası şimdi İngilizce’de

Sanat tarihçisi Sedat Bornovalı’nın çok ilgi gören çalışması Boğaziçi’nin Tarih Atlası kitabı şimdi İngilizceye çevrildi.


Birçok devlet başkanına ve dinî lidere rehberlik ederek ülkemizi en güzel şekilde tanıtan, yaptığı zihinlerden silinmeyen Boğaz turlarıyla bilinen, kendisi de bir Boğaz çocuğu olan İstanbul Turist Rehberleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sanat Tarihçisi Dr. Sedat Bornovalı’nın çok ilgi gören çalışması Boğaziçi’nin Tarih Atlası kitabı şimdi İngilizce’de.


Bornovalı’nın Boğaziçi’nin Tarih Atlası kitabı, mütevazı bir hacim içinde kalarak bütüne ulaşabilmiş nadir örneklerden. Mimariye ve sanata vâkıf olmadan yapılara, peyzaja ve bütünsel bir Boğaz karakterine yaklaşmak sonuçsuz kalırdı. Yazar ilk kez yayınlanan fotoğraflarla eşi benzeri olmayan bir İstanbul kitabı sunuyor. Kitapta Boğaz hem tarih derinliği içinde bir sahne halinde hem de günümüzden kesitlerle, canlı örneklerle, ustaca canlandırılıyor. Yazar ayrıntıları titiz bir çalışmayla örüyor, açıklıyor ve en önemlisi bütüne ulaştırıyor. Kitabı okuduktan sonra, İstanbul’a ve Boğaziçi’ne baktığınız an görecekleriniz şimdikinden daha farklı ve anlamlı olacak. Yapılar, üsluplar içeriksiz kalmıyor; basit anlatımla verilen derin tarihsel fon Boğaziçi efsanesinin adım adım nasıl dokunduğunu aktarıyor.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 10:06
  1. sanat
  2. fotoğraf
  3. kitap

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