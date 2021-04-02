Boğaziçi'nin azınlık akdemisyenleri öğrencilerini bakın nasıl kışkırtıyor: Onlara yasal haklarını anlattık!

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Dün İstanbul Kadıköy'de bir araya gelen Boğaziçili provokatörler, polisin dağılın uyarılarına aldırış etmeyerek, taşkınlık çıkartmıştı. Emniyet güçlerinin geçit vermediği bazı provokatörler göz altına alınıp, sorgulamaları tamamlandıktan sonra serbest bırakılmıştı.

'Öğrencime dokunma' dövizlerini Rektörlük kapısına bıraktılar

Bugüne kadar yaptığı açıklamalarla öğrenci görünümlü provokatörleri kışkırtan Boğaziçi'nin bir grup azınlık akademisyeni, bugün yaptığı açıklamalarla aynı tutumlarını sürdürdü. Sırt dönme eylemine devam eden azınlık akademisyen grubu, Rektörlük binasına 'Öğrencime dokunma' yazılı dövizler bıraktı.

'Bu şiddet ve hak ihlalleri son bulmalı'

Dün Kadıköy'de taşkınlık çıkartan provokatörlere destek veren sözde akademisyenler, emniyet güçlerine iftira atarak şunları söyledi:

"Dün Kadıköy meydanı yine korkunç görüntülere sahne oldu. Boğaziçi Üniversitesi protestolarına katılan öğrenciler polis şiddetine maruz kaldı ve bir kez daha onlarca öğrenci gözaltına alındı. Barışçıl öğrenci gösterilerine karşı uygulanan bu akıl almaz polis şiddetini kınıyoruz. Bu şiddet ve hak ihlalleri son bulmalı!"

'Öğrencilerimize yasal haklarını anlattık'

Öğrencileri ile Çarşamba günü buluştuklarını söyleyen azınlık akademisyen grubu, onlara yasal haklarını anlattıklarını belirttiler:

"Antidemokratik ve hukuk dışı uygulamaların olanca ağırlığıyla devam ettiği bu ortamda açık derslerimizin ikincisini, Haklar 101 başlığıyla, 31 Mart Çarşamba günü akademisyenlerin ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirdik. Bu derste, gayrimeşru rektör atamasının ardından kampüste yaşananlar, hak ihlalleri, öğrencilerin ve akademisyenlerin yasal hakları anlatıldı. Dersin bir diğer odak noktası da Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin rektörlük ataması ve iki yeni fakülte kurulmasının iptali için başlattıkları hukuk mücadelesiydi."

Rektörlük kurulu için 'gayrimeşru' söylemine devam ettiler!

Prof. Dr. Melih Bulu ile Rektörlük kurulunun gayrimeşru olduğunu öne süren akademisyenler, sözlerine şöyle devam etti:

"Boğaziçi Üniversitesi’nin gayrimeşru rektörlük kurulu, göreve geldiği günden bugüne dek üniversitemizin etik ilkelerine ve kurumsal kimliğine ağır zararlar vermeye devam etmekte. Araştırmadan sorumlu rektör yardımcısı olarak atanan Gürkan Kumbaroğlu kurumumuzu ve bizleri karalamayı amaçlayan ve gerçeği yansıtmayan bir haberi sosyal medya platformlarında gururla paylaşmakta bir beis görmüyor. Üniversitemizin bilimsel üretimi ve verimliliğinin yıllardır düşük olduğunu ve bu durumun atanmış yönetim sayesinde değişeceğini öne süren bu mesnetsiz paylaşım hocalarımıza asılsız iddialar ve nefret söylemleriyle saldırmayı âdet edinmiş bir yayın organında yer alıyor. Hiç kimsenin Boğaziçi Üniversitesi’nin yarım asırdır emek ve özveriyle oluşturduğu akademik ve bilimsel saygınlığını karalamaya hakkı olmadığını atanmışlara hatırlatmak isteriz."