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Gündem Boğaziçi’nde muhteşem iftar!
Gündem

Boğaziçi’nde muhteşem iftar!

Yeniakit Publisher
2024-03-19 21:13:00 -
Boğaziçi’nde muhteşem iftar!

Binlerce öğrenci Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü’nün düzenlediği iftarda buluştu.

Boğaziçi Üniversitesi, azgın azınlığın tahakkümünden kurtuluyor. Bir zamanlar devlet düşmanlarının, anarşistlerin cirit attıkları üniversitede şimdilerde dini ve milli değerlere saygılı öğrencilerin sesleri yükseliyor.

Boğaziçi Üniversitesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rektör atama kararına diklenenleri kudurtacak muhteşem bir iftar verildi. Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü’nün (BİSAK) ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftara ilgi yoğundu. Bu ilgi şuurlu gençliğin ayak izi olarak yorumlandı.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Naci İnci de iftar coşkusundan duyduğu mutluluğu belirtti. İnci, X paylaşımında “BİSAK ev sahipliğinde Güney meydanda gerçekleştirilen iftarda öğrencilerimizle birlikte iftar açmaktan mutlu olduk. Bu etkinliği gerçekleştiren BİSAK’ı tebrik ediyorum” ifadesini kullandı.


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