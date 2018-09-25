Boğaziçilileri karma yurt aşkı sardı

Yeni eğitim-öğretim yılı başlarken Boğaziçi Üniversitesi'nde yurt, yemekhane ve güvenlik gibi birçok konuda değişiklikler yapıldı. Güvenlik önlemleri kapsamında kampüs girişlerine turnike konulurken denetimlerde sıklaştırıldı. Yapılan düzenlemeye göre, daha önce Boğaziçi Üniversitesi’ne bağlı olan yurtlar Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri gereğince il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin denetimine açıldı. Bu düzenleme ile Boğaziçi Üniversitesi'ne ait karma yurtlar kadın-erkek olarak ayrıldı.



RAHATSIZ OLDULAR

Boğaziçi Üniversitesi'nde daha önce karma olan yurtların ayrılmasının ardından laikçi sol medyanın gazını alan bir grup öğrenci protesto gösterilerine başladı. Yurtların ayrılmasından rahatsız olan öğrenciler ellerine LGBT'li sapkınların bayraklarını alarak eylem yaptı.

