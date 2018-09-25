0553 313 94 23

Boğaziçilileri karma yurt aşkı sardı

Boğaziçi Üniversitesi'nde yurtların kız-erkek olarak ayrılması bazı öğrencileri rahatsız etti. Bir grup öğrenci durumu protesto etmek için eylem yaptı.

25 Eylül 2018 Salı 15:37
Boğaziçilileri karma yurt aşkı sardı

Yeni eğitim-öğretim yılı başlarken Boğaziçi Üniversitesi'nde yurt, yemekhane ve güvenlik gibi birçok konuda değişiklikler yapıldı. Güvenlik önlemleri kapsamında kampüs girişlerine turnike konulurken denetimlerde sıklaştırıldı. Yapılan düzenlemeye göre, daha önce Boğaziçi Üniversitesi’ne bağlı olan yurtlar Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri gereğince il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin denetimine açıldı. Bu düzenleme ile Boğaziçi Üniversitesi'ne ait karma yurtlar kadın-erkek olarak ayrıldı.

RAHATSIZ OLDULAR

Boğaziçi Üniversitesi'nde daha önce karma olan yurtların ayrılmasının ardından laikçi sol medyanın gazını alan bir grup öğrenci protesto gösterilerine başladı. Yurtların ayrılmasından rahatsız olan öğrenciler ellerine LGBT'li sapkınların bayraklarını alarak eylem yaptı.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 15:37
  1. Boğaziçi Üniversitesi
  2. boğaziçi üniversitesi karma yurt

YORUM YAZ

  • Fatih GezerFatih Gezer56 dk önce
    Bir avuç kendini bilmezin yaptığı bütün üniversitenin görüşü değildir. Kaldı ki içinde sapıklık sapkınlık olduktan sonra erkek kadın ayrı olsa bile badelemeler madelemeler giriyor işin içine. Bu sapıklığa dur demek lazım.
  • ŞÜKRÜ MERCANŞÜKRÜ MERCAN1 sa önce
    Malzeme onların ne yaparlar bilemem ama toplum ahlakını katletmeye yönelirlerse sonu iyi olmaz nihayeti bunların sonu cehennemyaALLAH ıslah eyleye.
  • rr1 sa önce
    Ahlak bekçiliğini bırakın.Ha illa bi bekçilik yapıcaksanız her birey kendi uçkurunun bekçiliğini yapsın.
  • akasya akasya 1 sa önce
    nerden türüyor bunlar anlamak mümkün değil
  • fahrifahri1 sa önce
    O bayrağı tutanın daha münasip bir yerinde onu tutmasını sağlamayı düşünüyorum.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Taktik tahtayı kıran Zeljko Obradovic'ten soruya tepki
  1. Taktik tahtayı kıran Zeljko..
  2. İngiliz milyoner ve eşini öldürüp..
  3. İran dünyaya açıkladı: Sınır ötesi..
  4. Borcunu ödemeye gitti, 45 bin lirasını..
  5. Bursaspor'da sakatlık kabusu! Tam 90..
  6. 'AK Parti'nin görüşü çok önemli'
  7. BUDO'dan sefer iptalleri açıklaması
  8. 'Mülteci sorunu, AB'yi dağılma..
  9. Adil kullanım kotası ne zaman kalkacak?
  10. Bursa'da FETÖ operasyonu! Emniyet..
  11. Chelsea için öyle bir rakam talep..
  12. Altının kilogram fiyatında düşüş
  13. Emniyette FETÖ operasyonu: 26 kişi..
  14. Dalgalar 5 metreye ulaştı! Balıkçılar..
  15. Donald Trump'tan ilginç 'Ruhani'..
  16. Baharatlı tavuk ciğeri kızartması..
  17. AK Parti'den MHP'nin af teklifine..
  18. Fırtına Marmara'yı vurdu! Seferler..
  19. Yavru köpek yangından son anda..
  20. MHP'den ittifak açıklaması: AK..
KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?

Günün Karikatürü

25 Eylül 2018
THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!