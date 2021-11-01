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Medya Boğaziçililer Gerçek Gündem'i satın aldı!
Medya

Boğaziçililer Gerçek Gündem'i satın aldı!

CHP'li Barış Yarkadaş'ın kurduğu Gerçek Gündem adlı haber internet sitesini Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) Başkanı Umut Şenol ile Cenk Erzen satın aldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 21:05:00 - 2021-11-01 21:08:22
Boğaziçililer Gerçek Gündem'i satın aldı!

 Yeniakit.com.tr 

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) Başkanı Umut Şenol ile Cenk Erzen, CHP'li Barış Yarkadaş'ın kurduğu Gerçek Gündem adlı haber internet sitesini satın aldı.

'Tarafsızlık' narası attılar!

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörü bahane ederek taşkınlık çıkartanların temsilcilerinden Umut Şenol'un, ortağı Cenk Erzen ile birlikte satın aldığı Gerçek Gündem tarafından yapılan açıklamada, "tarafsızlık" naraları atıldı. Satın alma duyurusunun yapıldığı açıklamada, "Gerçek Gündem olarak yeni bir yönetim ile bağımsız, eleştirel, tarafsız ve sansürsüz gazetecilik anlayışını savunmaya ve halkın haber alma hakkını korumaya devam edeceğiz." denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Gerçek Gündem'in CHP Şişli ve İBB Meclis Üyesi, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Demeği (BÜMED) Başkan Yardımcısı, Boğaziçi Üniversitesi Vakfı Saymanı (BÜVAK) Sayın Umut Şenol ve iş insanı Sayın Cenk Erzen tarafından satın alındığını bilgilerinize sunarız. Genel Yayın Danışmanımızın Sayın Rıdvan Akar, Genel Yayın Yönetmenimizin Sayın Hilmi Hacaloğlu ve Yazı İşleri Müdürümüzün Sayın Bülent Özdoğan olduğunu sizlerle paylaşmak isteriz."

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