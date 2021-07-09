Boğaziçili faşist akademisyenden başörtülülere tehdit!

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının ardından başlatılan eylemler, Kabe fotoğrafının yere serilmesi skandalı, LGBT eylemleri gibi birçok olayla gündemden düşmeyen Boğaziçi Üniversite'si akademisyenleri şimdi başörtülü öğrencilere tehdit yağdırıyor.

Geçtiğimiz günlerde LGBT'lilere destek protestoları sırasında başörtülü genç bir kadının sahneye çıkıp arkadaşlarına destek verdiğini söylediği tiyatronun ardından, üniversite akademisyenlerinin gerçek zihniyeti ortaya çıktı.



"Boğaziçi'nde başörtüsü yasaklanacak"

Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü akademisyenlerinden Ercan Çankaya, sosyal medya hesabından İslam düşmanlığı yaparak, başörtülü öğrencilere nefret kustu. Başörtülü bir öğrencinin “Başörtülü eğitim hakkının zaten bizlerin hakkı olduğunu, normalinin zaten bunun aykırılığına karşı geçmek olduğunu, bu yüzden size minnet etmek zorunda olmadığınızı anlayacaksınız” sözlerini alıntılayan Çankaya, haddini aşan sözler kullandı.

"Türbanlılar üniversiteye giremeyecek"

Başörtüsüyle üniversiteye girilmemesi gerektiğini savunan Çankaya, “Senin türban üniversiteye girip girmemeni savunmak ‘normal ya da anormal’ sıfatlarıyla tanımlanabilecek bir konu değil. Basit bir yönetmelik meselesi. Bence girmemeniz gerekiyor, giremeyeceksiniz de. Bugünler geçici. Üniversitelerde gericilik yasaklanacak” ifadelerini kullandı. Başörtülü öğrenci ise Çankaya’ya "Dördüncü üniversitemi okuyacağım. Ağlayarak günlüğüne yazabilirsin" sözleriyle karşılık verdi.



Çankaya ise hadsiz ifadelerine devam ederek "Dördüncüye yetişir bence 'türban' yasağı. Tadını çıkar" diyerek İslam düşmanlığını gözler önüne serdi.