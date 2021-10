Boğaziçili akademisyenlerin sicili kabarık! 2012 yılında terörist başı Abdullah Öcalan'a özgürlük istemişlerdi

Yeniakit.com.tr

Boğaziçi üniversitesinde sözde demokratik eylem yapan grupların provokasyonu, Prof. Dr. Naci İnci'nin rektör olmasından sonra da devam etti. Rektörün makam arabasının üzerine çıkıp tepinecek kadar hadsizleşen provokatörlere, Boğaziçili bazı akademisyenler öncülük ediyor.

Bebek katiline özgürlük istemişlerdi!

Sicili bir hayli kabarık olan Boğaziçi Üniversitesi'nin akdemisyenleri, 2012 yılında hazırlanan dekalarasyona imza atarak, bölücü terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan için özgürlük istemişlerdi.

Aralarında Boğaziçili akademisyenlerin de olduğu yüzden fazla öğretim görevlisi, açlık grevi yapan tutuklu PKK'lı terörsitlerin talepleri kabul edilene kadar, üniversitelerde verdikleri derslerde Kürt sorunu ve talepleri konularını öncelikli gündem yapacaklarını duyurmuşlardı.

Bebek katili Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyecek kadar hadsizleşen akademisyenler, ortak deklarasyonda şu ifadeleri kullanmıştı:

"30 yıllık savaş bu coğrafyanın halkları üzerinde büyük maddi ve manevi tahribat yapmıştır. Doğa, insan ve toplum onarılamayacak derecede hasar görmüştür. Şiddet, ilkesel sınırlar tanımadan kuşaktan kuşağa kanıksanarak aktarılmakta, travma örgütlü bir dayanışma arzusunu hiçe sayarak yayılmakta ve toplumsal hafızamıza sadece yıkıcı gücüyle kazınmaktadır. Savaş acilen durdurulmalı, yaraların tanınacağı ve zamanla sarılacağı alanlar ve siyasal olanaklıklar oluşturulmalıdır. Barıştan yana bir tavır koymak için şu an yapılması gereken en acil eylem tutukluların açlık grevlerinin bir an önce durdurulması için harekete geçmektir."

Deklarasyonda imzası olanların büyük bir bölümü, bugün öğrencilerini kışkırtarak Boğaziçi Üniversite'sinde taşkınlık çıkartanlara öncülük eden Boğaziçili akademisyenlerden oluşuyordu

Akademisyenlerin bu deklarasyonuna PKK yandaşı gazetelerde büyük yer ayrılmıştı