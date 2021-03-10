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Gündem Boğaziçili akademisyenlerden büyük saygısızlık: Prof. Dr. Melih Bulu'nun 8 Mart hediyesini kabul etmediler
Gündem

Boğaziçili akademisyenlerden büyük saygısızlık: Prof. Dr. Melih Bulu'nun 8 Mart hediyesini kabul etmediler

Prof. Dr. Melih Bulu'yu bahane eden provokatörlerin eylemi sürerken bir saygısızlıkta Boğaziçi Üniversitesi'nin kadın akademisyenleri tarafından yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 23:03:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Rektör olarak görevlendirilmesini bahane eden provokatörlerin eylemi sürerken bir saygısızlık da Boğaziçinin kadın akademisyenlerinden geldi.

Büyük ayıp!

Prof. Dr. Melih Bulu 8 Mart dolayısıyla kadın akademisyenlere birer hediye paketi gönderdi. Sözde akademisyenler ise bu hediyeyi kabul etmedi.

Videoya kaydettiler

Hediyeleri Rektörlük binası önüne bırakan saygısızlar, bu anın videosunu da paylaşarak Boğaziçi Dayanışması adlı twitter hesabından paylaştı.

Boğaziçi Üniversitesi rektörü Melih Bulu'nun çikolata ikramına öğrencilerden saygısızlık!
Boğaziçi Üniversitesi rektörü Melih Bulu'nun çikolata ikramına öğrencilerden saygısızlık!

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Boğaziçi Üniversitesi rektörü Melih Bulu'nun çikolata ikramına öğrencilerden saygısızlık!

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