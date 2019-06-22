0553 313 94 23

Boğaziçi Zirvesi'ne Hindistan'dan heyet sürprizi

Geçen yıl 81 ülkeden 2 binin üzerinde katılımcının yer aldığı, bu yıl 80'i aşkın ülkeden katılımın beklendiği Boğaziçi Zirvesi'ne, Hindistan ilk kez bir heyet olarak katılacak- UİP Kurucusu Cengiz Özgencil:- "Hindistan'ın TOBB'u olan Confedariton of Indian Industry'nin başkanı ve yönetimi ile bir araya geldik. Türkiye ekonomisine yönelik olarak duydukları heyecanı ve ilgiyi bize ifade ettiler. Hindistan ilk kez zirveye bir heyet olarak katılacak. 20 kişilik bir iş adamı grubunun zirveye gelmesini bekliyoruz"

22 Haziran 2019 Cumartesi 12:54
Boğaziçi Zirvesi'ne Hindistan'dan heyet sürprizi

İSTANBUL (AA) - Geçen yıl 81 ülkeden 2 binin üzerinde katılımcının yer aldığı, bu yıl da 80'i aşkın ülkeden katılımın beklendiği Boğaziçi Zirvesine, Hindistan ilk kez bir heyet olarak katılacak.

Uluslararası İşbirliği Platformu'ndan (UİP) yapılan açıklamaya göre, UİP tarafından düzenlenen ve 26-28 Kasım'da yapılacak 10'uncu Boğaziçi Zirvesi tüm coğrafyalardan 80'den fazla ülkeden 2 bini aşkın üst düzey katılımcıyı İstanbul'da buluşturacak. Önceki senelerde olduğu gibi dış politikadan ekonomiye, sanattan spora kadar dünya meselelerinin konuşulacağı zirvede önemli iş birliklerinin de gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UİP Kurucusu Cengiz Özgencil, temasların hızlanarak devam ettiğini kaydetti. Önceki aylarda Katar, Ürdün, Londra, Fransa ve Belçika’da iş dünyası, bürokratlar, politikacılar ve karar vericilerle çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiklerini anlatan Özgencil, son olarak Nepal ve Hindistan'ı ziyaret ettiklerini belirtti.

Nepal'de cumhurbaşkanı ve başbakan ile görüştüklerini kaydeden Özgencil, "Ziyaretimizden çok memnun oldular ve zirveye katılacaklarını beyan ettiler. Böylesi bir girişim içerisinde bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Zirvede Türkiye ile Nepal arasında önemli işbirliklerinin gerçekleştirileceğini umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.


- Hindistan'ın TOBB'u heyet olarak geliyor


Özgencil, Nepal'den sonra Hindistan'a geçtiklerini ve burada da büyük bir ilgi gördüklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Hindistan'ın TOBB'u olan Confedariton of Indian Industry'nin başkanı ve yönetimi ile bir araya geldik. Türkiye ekonomisine yönelik olarak duydukları heyecanı ve ilgiyi bize ifade ettiler. Hindistan ilk kez zirveye bir heyet olarak katılacak. 20 kişilik bir işadamı grubunun zirveye gelmesini bekliyoruz. Hintliler özellikle enerji sektörü ve tren yolları ile ilgileniyor. Bunun yanında inşaat sektöründe Türkiye'nin gücünü ve tecrübesini kullanarak üçüncü ülkelerde ortak işler yapılabileceğini ve geldiklerinde bu konularla ilgili arayışlarının da olacağını dile getirdiler."

Hindistan'da Tata ve NTPC Limited gibi dev şirketlerin yetkililerinin yanı sıra Ticaret ve Sanayi Bakanı ile de bir araya geldiklerini ifade eden Özgencil, Hindistanlıların Türkiye'deki tarım sektörü ile de yakından ilgilendiklerini belirtti.Gittikleri tüm ülkelerde Türk ekonomisini ve sunduğu fırsatları anlattıklarını aktaran Özgencil, zirvenin bu yıl 10'uncusu olması nedeniyle özel bir önem verdiklerini tüm dünyayı İstanbul'da buluşturmak istediklerini ifade etti.

Bu sene ilginin daha da arttığını kolaylıkla gözlemleyebildiklerini belirten Özgencil, "Dokuz yıldan bu yana tüm coğrafyalardaki ülkelerle özel ilişkiler geliştirdik. Her sene bunun üzerine koyarak ilerliyoruz. Boğaziçi Zirvesi Türkiye'nin tanıtımı açısından çok önemli bir organizasyon. Yabancılar yurt dışında kendilerine anlatıldığı gibi bir Türkiye olmadığını anlıyor ve buradaki yatırım fırsatlarını görüyor. Biz tüm bu temaslarımız neticesinde bu sene daha fazla ülkeden katılım olacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki günlerde gideceğimiz Malezya, İtalya, Kamboçya ve Azerbaycan'daki temaslarımızdan da çok umutluyuz." ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 12:54
  1. Boğaziçi Zirvesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni Jeep Renegade Türkiye’de
    1. Yeni Jeep Renegade Türkiye’de
    2. Hamam böceklerinden nasıl kurtulunur?
    3. Yaş ilerledikçe risk artıyor
    4. Mültecilere yardım eden Alman valinin..
    5. Putin:“İngiltere’de kim seçilirse..
    6. Başkent Üniversitesi taban puanları..
    7. Boğaziçi Zirvesi'ne Hindistan'dan..
    8. Rektör Taş, Başkan Sever ile bir araya..
    9. MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! O..
    10. Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada
    11. Saman balya makinesi tarlada yangın..
    12. Altınordu geleceğin yıldızlarını..
    13. Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması
    14. Doğu Anadolu’daki 5 il için gök..
    15. Midilli Adası'na kaçmak isteyen 42..
    16. Erciyes 2019 Uluslararası Askeri..
    17. Öğretmenlerden ’Sosyalite’
    18. Vezirhan’da çevre düzenleme çalışmaları
    19. ABD’de bir kamyon motosiklet grubuyla..
    20. Yedikleri peynir aynı aileden 6 kişiyi..
    21. Kur’an Kursları yararına kermes
    22. Seçim öncesi İstanbul'da bomba..
    23. Nevşehir'de tur midibüsü ile otomobil..
    24. Antalya’daerik ağacından düşen yaşlı..
    25. Sarıya boyanan tarlalar doğa..
    26. Gemerek MYO’da Mezuniyet Coşkusu
    27. Kaman Ortaokulu’nun 52 yıllık..
    28. Selde yerle bire olan marketin..
    29. Taekwondo İl Birinciliği Başladı
    30. Düzce’den Avrupa’ya beş ayda 3 bin 758..
    Haçlı kaynaklarında Türk askerleriyle ilgili dikkat çeken detaylar: Şövalyenin aklını aldılar! “Türkler Hıristiyan olsa...”
    Haçlı kaynaklarında Türk askerleriyle ilgili dikkat çeken detaylar: Şövalyenin aklını aldılar! “Türkler Hıristiyan olsa...”
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...

    Günün Karikatürü

    22 Haziran 2019
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!