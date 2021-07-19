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Gündem Boğaziçi Üniversitesi'nin azınlık akademisyenleri PKK savunucusu, eşcinsel sevici Can Candan için sırt döndü!
Gündem

Boğaziçi Üniversitesi'nin azınlık akademisyenleri PKK savunucusu, eşcinsel sevici Can Candan için sırt döndü!

Boğaziçi Üniversitesi'nin azınlık akademisyen grubu, Hendek operasyonları sırasında PKK'ya destek veren akademisyenler arasında yer alan Can Candan'ın görevden alınmasını 'hukuka aykırı' olarak değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-19 21:47:00 -
Boğaziçi Üniversitesi'nin azınlık akademisyenleri PKK savunucusu, eşcinsel sevici Can Candan için sırt döndü!

 Yeniakit.com.tr 

Prof. Dr. Melih Bulu'yu bahane ederek, kendi işlerini bırakıp aylarca eylem yapan Boğaziçi Üniversitesi'nin azınlık akademisyenleri, bu kez de Can Candan için sırt döndü.

Görevine son verilmişti

Prof. Dr. Melih Bulu'nun yerine vekaleten atanan Prof. Dr. Naci İnci, Öğretim Görevlisi Can Candan'ın görevine son vermişti. Prof. Bulu'yu bahane ederek aylardır eylem düzenleyen Boğaziçi Üniversitesi'nin azınlık akademisyenleri Candan'ın görevden alınması üzerine bir açıklama yayınlarak yeniden sırt döndü. 

'Hukuka aykırı'

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Üniversitemizde ders verecek akademisyenler, ilgili bölüm ve fakültelerin detaylı inceleme ve değerlendirmeleri neticesinde belirlenir. Akademisyenlerimizin bu şekilde görevden alınması, ne hukukla ne de üniversite senatomuzun 2012 yılında belirlediği ilkeler ile bağdaşmaktadır. Tek amaçları üniversitemizin kurumsal özerkliğini ve bilimsel özgürlüğünü korumak olan, bunu yaparken meşruiyet zemini dışına çıkmayan ve anayasal haklarını kullanan Can Candan ve Feyzi Erçin hocalarımız hakkında verilen kararların; liyakati, demokratik katılımı ve rızaya dayanan esasları hiçe sayan bir yönetim anlayışının tezahürü olduğunu düşünüyor ve demokratik üniversite ruhuna aykırı olan bu yönetim anlayışının kurumsal yıkımı derinleştireceğine inanıyoruz."

PKK ve eşcinsel sevici Can Candan!

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki görevinden alınan Can Candan, Hendek operasyonları sırasında 'Barış için akademisyenler' adlı skandal bildiriye imza atarak terör örgütü PKK'nın savunuculuğuna soyunmuştu. Öte yandan her fırsatta eşcinsel sapıkların savunuculuğunu yapan Candan, 'Benim Çocuğum' adlı bir belgesel yazıp, yöneterek, eşcinsel sapkınlığa desteklerini sürdürmüştü.

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Yorumlar

Hamza

Artık bu devlet de bunlara sırtını dönme zamanı geldi.
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