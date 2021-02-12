Boğaziçi Üniversitesi'ne açılan iki yeni fakülte 'rektör istifasını' isteyenleri rahatsız etti

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanması sonrası öğrencileri provoke eden kesim şimdi de üniversiteye açılacak iki yeni fakülteden rahatsız oldu.

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde bulunan Eğitim, Fen-Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler ile Mühendislik fakültelerine, Hukuk ve İletişim Fakültesi de eklendi. Yeni kurulan fakültelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı başında öğrenci alması için akademik kadrosunu mart ayı sonuna kadar tamamlaması bekleniyor.

İki yeni fakülteden rahatsız oldular

Geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasını bahane eden terör grupları üniversite öğrencilerini provoke ederek eylemler düzenlemişti. Aynı çevreler Boğaziçi Üniversitesi'ne açılacak iki yeni fakülteden de rahatsız oldu.

Üniversitedeki dengeleri değiştirecek

Boğaziçi Üniversitesi’ne açılacak olan fakültelerin üniversitede dengeleri değiştirecek olması ve üniversiteye yeni bir vizyon katacak olması, Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasını eleştiren kesimi rahatsız etti.

Boğaziçi Üniversitesi senatosunda 12 yıl görev yapan Prof. Dr. İlhan Or verdiği bir röportajda kurulacak iki yeni fakültenin üniversite içindeki tüm dengeleri değiştireceğini belirterek dışarıdan dekan atanmasının Boğaziçi’nin kültürüne uygun olmadığını iddia etti.

Boğaziçi Üniversitesi geriliyor

Türkiye'nin sayılı üniversitelerinden biri olan Boğaziçi Üniversitesi, Hacettepe ve ODTÜ'nün ciddi bir sıçrama içinde olduğu bu dönemde ciddi bir gerileme içinde. Dünyanın prestijli endekslerinden Times Higher Education tarafından hazırlanan 2021 yılı sıralamasına göre Boğaziçi Üniversitesi dünyanın en iyi 600 üniversitesi arasında değil, ayrıca Koç, Hacettepe, Sabancı ve Bilkent üniversitelerinin de gerisinde.

ARWU’nun hazırladığı 2020 endeksinde ise dünyada ilk bin üniversite arasına giremedi ve İstanbul, İTÜ, Dokuz Eylül, Ege ve Erciyes üniversitelerinin de gerisinde kaldı.

Rektör Melih Bulu'nun ilk 100 hedefi

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Melih Bulu yaptığı ilk açıklamada Boğaziçi üniversitesindeki düşüşe dikkat çekerek, "Boğaziçi'nin artık ilk 500'ün dışına düştüğünü görüyoruz. Bunun en önemli sebeplerinin başında, gerileyen uluslararası yayın performansımız var maalesef. Benim hedefim 4 yıl içerisinde Boğaziçi'nin ilk 100'e giren ve orada kalabilen ilk Türk üniversitesi olmasıdır." demişti.