Boğaziçi Üniversitesinden sosyal medyadaki iddialara yalanlama

Boğaziçi Üniversitesi İnsani Gelişme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin düzenlediği “Düşünen Şehir: Konferans Dizisi Bilgi Çağında Üniversite ve Kent İşbirliği” etkinliğiyle ilgili sosyal medyada yer alan iddidlara ilişkin açıklama yapıldı. Rektörlük tarafından yapılan ve iddiaların asılsız olduğunun belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi.

“Boğaziçi Üniversitesi İnsani Gelişme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin düzenlediği “Düşünen Şehir: Konferans Dizisi Bilgi Çağında Üniversite ve Kent İşbirliği” etkinliğinin 15 Aralık Cuma günü Boğaziçi Üniversitesi Nafi Baba Binası’nda gerçekleştirilmesine 7 Kasım 2023 tarihinde Rektörlüğümüz tarafından resmi olarak izin verilmiştir. Etkinliği başka bir mekâna taşımak tamamen etkinlik yürütücülerinin kendi tercihidir ve etkinliğin üniversite yönetimi tarafından engellendiği iddiası gerçek dışıdır. Etkinliğin katılımcısı olan saygın bilim insanlarını da alet eden bu manipülasyonu kınıyoruz.”

ÖNE ÇIKAN VİDEO