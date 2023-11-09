Boğaziçi Üniversitesi'nden Filistin açıklaması!
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, İsrail'in Gazzeli mazlumlara yönelik zulmüne duyarsız kalmadı.
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü imzasıyla yayınlanan açıklamada, siyonist İsrail'in Filistin'de soykırım hedeflediği belirtildi.
"İsrail devletinin Gazze'ye yönelik yaklaşık bir aydır sürdürdüğü saldırılar, 21. yüzyılın soykırımına dönüşmenin eşiğindedir." denilen açıklamada, akademi camiasına İsrail zulmüne karşı tepki koyma çağrısı yapıldı.
Açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi'nin kalıcı bir ateşkes tesis edilene kadar İsrail akademi dünyasıyla iş birliği yapılmayacağı vurgulandı.
Boğaziçi Üniversitesi tarafından yapılan açıklama şöyle: