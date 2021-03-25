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Gündem Boğaziçi Üniversitesi'nde izinsiz gösteriye müdahale: 12 gözaltı
Gündem

Boğaziçi Üniversitesi'nde izinsiz gösteriye müdahale: 12 gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi önünde izinsiz gösteri yapan ve eğitim fakültesine yürümek isteyen gruba polis müdahalesinde 12 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 18:39:00 -
Boğaziçi Üniversitesi'nde izinsiz gösteriye müdahale: 12 gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi önünde izinsiz gösteri yapmak istediği belirtilen 12 kişi gözaltına alındı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde daha önce yaşanan bir olay nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildiği belirtilen öğrenciye destek için bir grup Güney Kampusü giriş kapısı önünde toplandı.

Toplantının yapılacağı eğitim fakültesine yürümek isteyen gruba polis müdahale etti.

12 kişi gözaltına alındı

Gruptaki 12 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişiler emniyete götürülürken, polis ekipleri okul çevresindeki güvenlik önlemleri aldı.

 

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