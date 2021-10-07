Boğaziçi Üniversitesi'nde 14 gözaltı! 8'i öğrenci çıkmadı
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerde gözaltına alınan 14 kişiden 8'inin öğrenci olmadığı ifade edildi.
Yeniakit.com.tr
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci binadan ayrılırken, önünü keserek provokasyona soyunup Rektör İnci'nin arabasının üzerine çıkarak haddi aşan provokatörler, Boğaziçi'ndeki yeni taşkınlıkların fitilini ateşledi.
8'i öğrenci çıkmadı!
Rektör İnci'ye yönelik provokasyona karışan 13 öğrenci gözaltına alınmış, eylemi düzenleyen 2 kişi tutuklanmış, 5 kişi adli kontor şartı ile serbest bırakılmıştı. Bugün bir grup Boğaziçili, tutuklananlar için Güney Kampüs kapısı önünde toplanıp, açıklama yapmak istedi. Emniyet güçlerinin dağılın uyarına aldırış etmeyen provokatörler taşkınlık çıkarttı.
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, taşkınlık çıkartan Boğaziçililerden 14'ün gözaltına alındığı, 8'inin öğrenci olmadığı açıklandı.