Boğaziçi üniversitesi taban puanları 2021
Üniversite 2021 güncel taban puanları yüzdelik dilimleri. Ülkemizde üniversiteye geçiş yapmak için YKS sınavına girmeniz gerekmektedir. 26 Haziran 2021 tarihinde YKS sınavına giren öğrenciler, üniversite tercihi için üniversitelerin taban ve yüzdelik dilimlerini araştırmakta. Peki, Boğaziçi üniversitesi taban puanları nelerdir 2021?
YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler, girmek istedikleri üniversitelerin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. İşte merak edilen haberin devamı…
Boğaziçi üniversitesi taban puanları 2021