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Biyografi Boğaziçi Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Melih Bulu kimdir?
Biyografi

Boğaziçi Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Melih Bulu kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı rektör atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi Gazete rektör atama kararlarına göre, Prof. Dr. Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atandı. Lisans eğitimini Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde tamamlayan Melih Bulu, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamladı. Peki Boğaziçi Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Melih Bulu kimdir, nerelidir? Prof. Dr. Melih Bulu hangi görevlerde bulundu?

Yeniakit Publisher
2021-01-05 11:07:00 - 2021-01-05 11:07:45
Boğaziçi Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Melih Bulu kimdir?

Resmi Gazete'de yayımlanan atamalar hakkında kararlara göre 5 üniversiteye yeni rektör atandı. Resmi Gazete rektör atama kararlarına göre Cumhurbaşkanlığı tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan yeni rektör Prof. Dr. Melih Bulu oldu.

Prof. Dr. Melih Bulu kimdir?

Melih Bulu, 15 Ağustos 1970, Kırıkkale’de dünyaya geldi. Lisans eğitimini Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde tamamlayan Bulu, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamladı. Prof. Dr. Bulu özel sektörde proje mühendisi olarak CASA, Atak Helikopter ve F-16 programlarında çalıştı. P&G’de Fabrika Müdür Yardımcılığı görevinde özellikle verimlilik ve maliyet tasarrufu alanlarında görevler aldı. Benzeri şekilde çalışma hayatında gerek profesyonel gerekse girişimci olarak birçok üretim ve servis sektöründeki firmada strateji ve yönetim konularında danışmanlıklar yaptı.

Akademik uzmanlık alanları firmaların, şehirlerin, bölgelerin ve sektörlerin rekabetçiliği; kümelenme; oyun teorisi, girişimcilik olan Prof. Dr. Bulu, Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği’nin kuruluşunda yer alırken, derneğin Başkanlık görevini sürdürmektedir.

2009’da başlayan akademik hayatı boyunca bölüm başkanlığı, MBA koordinatörlüğü, uluslararası iş birliği koordinatörlüğü görevlerinde bulundu. İstinye Üniversitesi’nin kurucu Rektörü olarak, üniversitenin gelişiminde rol alan Bulu, bu dört yıllık dönemde üniversitenin Times Higher Education Global Impact endeksine göre dünyanın ilk 400 üniversitesi arasına girmesini sağladı. 2020 başında Haliç Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Melih Bulu eğitim dilinin İngilizceye dönüştürülmesi, Araştırma Üniversitesi hedefinin öncelenmesi konularına ağırlık vererek uluslararası endeksli yayın sayısının bir sene içerisinde yüzde 100’e yakın oranda artmasında ve Haliç Üniversitesi’nin dünyanın ilk 600 Üniversitesi arasına girmesinde liderlik yaptı.

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