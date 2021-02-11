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Gündem Boğaziçi Üniversitesi rektörü Melih Bulu'nun çikolata ikramına öğrencilerden saygısızlık!
Gündem

Boğaziçi Üniversitesi rektörü Melih Bulu'nun çikolata ikramına öğrencilerden saygısızlık!

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atandığı günden itibaren bazı gruplar tarafından protesto edilen Prof. Dr. Melih Bulu'nun çikolata ikramına öğrencilerin saygısız cevapları sosyal medyada tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 01:15:00 - 2021-02-11 01:32:56

 Rabia ATEŞ  yeniakit.com.tr 

Boğaziçi Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'nun kendisini protesto eden öğrencilere çikolata ikramına öğrencilerin saygısız cevapları sosyal medyada tepkiye neden oldu.

Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'yu rektör olarak atamasına yönelik protestolar devam ediyor. 'Rektör istifa' sloganıyla başlayıp 'katil polis' sloganlarıyla devam eden gösteriler terör grupları tarafından Gezi eylemlerine dönüştürülmeye çalışılıyor.

Boğaziçi provokasyonuna terörist elebaşından destek

Kabe provokasyonu ve rektörlüğü işgal girişimi ile şiddetini artıran protestolarda birçok şüpheli gözaltına alındı. Polis otosuna saldıran ve yasa dışı eylemlerde bulunanların arasında birçok terör örgütü mensubunun da olduğu ortaya çıktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Türkiye'nin evlatları' dediği provokatörler için terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan da 'gençler çok iyi çıkış yaptı' dedi.

Melih Bulu'dan çikolata ikramı

Boğaziçi Üniversitesi'ni dünyada ilk 100'e sokma hedefinin olduğunu söyleyen ve olayların başından itibaren öğrencilerle uzlaşma yolunu seçen Melih Bulu bugün öğrencilere çikolata ikram etti.

Öğrencilerden saygısızlık

Melih Bulu'nun talimatıyla kendilerine bir kişi tarafından çikolata ikram edilen öğrencilerin saygısızlığı ise büyük tepki çekti.

Öğrencilere samimi bir şekilde yaklaşarak ‘canım’ diye seslenen görevli kişiye öğrenciler, “Canım diyecek bir durum yok. Bizim aramızda bir kavga var şu anda. Bizim arkadaşlarımızı tutuklattınız bu onun çikolatası mı?” diyerek polislere saldıranların gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Çikolata ikramını çeviren bir başka öğrenci ise, “Biz sizin canınız değiliz aynı gemide de değiliz sizinle. Çikolatalarınızı alın, kulislerinizde, lobilerinizde afiyetle yiyin” diyerek tepki gösterdi.

Çikolata ikramını 'şov' olarak görüp hocalarına karşı saygısızlıkta ileri giden öğrenciler, “Şovu kesin. Şovcu Melih” diye bağırdı.

Sosyal medyada tepki çekti

Melih Bulu'nun nezaketine karşı saygısız cevaplar vererek 'aramızda kavga var' diyen öğrencilerin görüntüleri sosyal medyada tepkiye neden oldu.

Boğaziçi'nden Selahattin Demirtaş mesajı

Boğaziçi Üniversitesi'nde eylem yapanlar son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Selahattin Demirtaş'ın da serbest bırakılmasını istedikleri bir mektup yazmıştı.

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