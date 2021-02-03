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Gündem Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'dan "istifa" açıklaması
Gündem

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'dan "istifa" açıklaması

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, marjinal örgütler ve CHP'lilerin kendisine yaptığı istifa çağrıları hakkında açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 09:46:00 - 2021-02-03 10:05:07
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'dan "istifa" açıklaması

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasının ardından başlayan protestolar devam ediyor. Önceki gün üniversite kampüsünü işgal etmeye ve Bulu'yu odasında rehin almaya kalkışan öğrenci kılıklı provokatörlere polis müdahale etti. Gözaltına alınan 159 kişinin, yüzden fazlasının öğrenci olmadığı ortaya çıktı.

Provokasyonları destekleyen CHP başta olmak üzere muhalif partiler ve marjinal gruplar Bulu'ya istifa çağrıları yaparken, Boğaziçi rektöründen açıklama geldi. Habertürk'ten Nagehan Alçı'ya konuşan Prof. Dr. Bulu, muhalefetten art arda gelen istifa çağrılarına cevap verdi.

Bulu, yaptığı açıklamada "Asla istifayı düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Melih Bulu kimdir? Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu hangi görevlerde bulundu?
Melih Bulu kimdir? Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu hangi görevlerde bulundu?

Biyografi

Melih Bulu kimdir? Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu hangi görevlerde bulundu?

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