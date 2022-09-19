Boğaziçi Üniversitesi personel alımı başladı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana adayların genel ve özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

* Adayların son başvuru tarihi itibariyle 40 (kırk) yaşını bitirmemiş olması

*Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde anılan kanun ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olması,

*Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olması gerekiyor.

Başvuruda bulunacak adayların, bu ilanın Resmi Gazete‘de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde yukarıdaki belgeleri tamamlamak suretiyle; Üniversitemiz Güney Kampüs Etiler Kapı Girişinde yer alan başvuru noktasına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Noter onaylı vekâletname ile yapılan başvurular kabul edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs 34342 Bebek/İstanbul

Tel: 0212 359 4430

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