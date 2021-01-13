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Eğitim Boğaziçi Üniversitesi güvenlik kameralarını elden geçirecek
Eğitim

Boğaziçi Üniversitesi güvenlik kameralarını elden geçirecek

DHKP-C ve MLKP başta olmak üzere marjinal sol terör örgütleriyle iltisaklı kişilerin sempatizanlarının hedefindeki Boğaziçi Üniversitesi, güvenlik kameraları ve kayıt cihazlarının bakım ve onarımını yaptıracak.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 16:43:00 -
Boğaziçi Üniversitesi güvenlik kameralarını elden geçirecek

Terör örgütü sempatizanlarının adeta gösteri alanı haline getirdikleri Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanılanlar, artık gizlenemeyecek..

Basın İlan Kurumu ilan portalıilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; güvenlik kameraları ve kayıt cihazları bakım ve onarım hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek ve teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. Cihazların bakım ve onarım hizmeti ihalesine girmek isteyenler tekliflerini 22.01.2021 kadar verebilecek.

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