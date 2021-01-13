Boğaziçi Üniversitesi güvenlik kameralarını elden geçirecek

Terör örgütü sempatizanlarının adeta gösteri alanı haline getirdikleri Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanılanlar, artık gizlenemeyecek..

Basın İlan Kurumu ilan portalıilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; güvenlik kameraları ve kayıt cihazları bakım ve onarım hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek ve teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. Cihazların bakım ve onarım hizmeti ihalesine girmek isteyenler tekliflerini 22.01.2021 kadar verebilecek.



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