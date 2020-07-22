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Eğitim

Boğaziçi Üniversitesi 2020 en düşük en yüksek taban puanları ve başarı sıralamaları

2020 üniversite taban puanları, başarı sıralamaları 2020. Boğaziçi Üniversitesi taban puanları 2020 ve Cumhuriyet Üniversitesi başarı sıralamaları ÖSYM tarafından açıklandı. İşte Boğaziçi Üniversitesi taban puanları 2020 tıp, Boğaziçi Üniversitesi hukuk taban puanları, İstanbul Boğaziçi Üniversitesi taban puanları 2020, Boğaziçi Üniversitesi 2 yılık taban puanları 2020, Boğaziçi Üniversitesi hemşirelik taban puanları 2020, Boğaziçi Üniversitesi bölümleri taban puanları 2020 kontenjanları.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 16:31:00 -
Boğaziçi Üniversitesi 2020 en düşük en yüksek taban puanları ve başarı sıralamaları

2020 TYT AYT taban puanları ve başarı sıralamaları ÖSYM tarafından yayınlanan 2020 YKS tercih kılavuzunda yer alan bilgiler olup aşağıdaki gibidir. İşte Boğaziçi Üniversitesi 2020 taban puanları ve başarı sıralamaları.

 

 

YÖK ATLAS Boğaziçi Üniversitesi puanları için tıklayınız

 2020 ÖSYM tercih kılavuzu taban puanları kontenjanları için tıklayınız 

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