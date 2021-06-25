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Gündem Boğaziçi provokatörlerine 'burs' cezası kesildi! Kararı Ankara 6. İdare Mahkemesi bozdu
Gündem

Boğaziçi provokatörlerine 'burs' cezası kesildi! Kararı Ankara 6. İdare Mahkemesi bozdu

Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektörlüğünü bahane eden Boğaziçi Üniversitesi'nin öğrenci görünümlü provokatörlerinden bazılarının burs ve kredileri kesilmişti. Bir öğrenci tarafından yapılan itirazı değerlendiren Ankara 6. İdare Mahkemesi ise eylemleri ile taşkınlık çıkartan öğrencilere destek vererek, yürütmenin durdurulmasına hükmetti.

Yeniakit Publisher
2021-06-25 21:11:00 -
Boğaziçi provokatörlerine 'burs' cezası kesildi! Kararı Ankara 6. İdare Mahkemesi bozdu

Yeniakit.com.tr

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasını bahane eden öğrenci görünümlü provokatörler, CHP, HDP ve yasa dışı örgütlerin desteği ile taşkınlık çıkartmış, eylemleri ile sokakları karıştırmaya çalışmışlardı. Provokasyona soyunan öğrencilerden bir bölümünün burs ve kredileri kesilmişti.

Bursu kesilince Ankara 6. İdare Mahkemesi'ne başvurdu

Yaptıkları provokasyonları kısa süre içinde ellerinde patlayan provokatörler için hesap vakti geldi. Öğrencilerini kışkırtan azınlık akademisyenlerden bazılarının dersleri kesildi. Olaylara karışan öğrencilerden bir kısmının da burs ve kredileri iptal edildi. BBC Türkçe'de yer alan habere göre, bursu kesilen öğrencilerden birisi Ankara 6. İdare Mahkemesi'ne başvurdu.

Uygulamanın durdurulmasına hükmetti

Ankara 6. İdare Ceza Mahkemesi ise başvurusunu aldığı öğrencinin, bursunun kesilmesini içeren kararı iptal etti. Mahkeme kararında, bursların kesilmesinin gerekçesi olarak belirtilen hükmün, 2008 yılında yönetmelikten çıkarıldığı öne sürüldü.

Boğaziçi'nin bazı eylemcileri şu karar gerekçe gösterilerek cezalandırılmıştı:

"Anarşi ve terör olaylarına karışan, öğrenim özgürlüğünü ihlal edici davranışlarda bulunan (direniş, boykot, işgal, yazı yazma, resim yapma, slogan atma vs.) öğrencilere burs ve kredi verilmeyeceği..."

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