Boğaziçi provokatörleri Kadıköy'de buluştu: 'Dağılın' uyarılarına aldırış etmeyerek taşkınlık çıkarttılar

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Boğaziçi provokatörleri İstanbul Maltepe'de bir araya gelerek izinsiz gösteri düzenlemek istedi. Emniyet güçlerinin 'dağılın' uyarılarına aldırış etmeyen grup, taşkınlık çıkarttı. Polis, taşkınlığa müdahale edince de malum çevreler tarafından 'öğrencilere şiddet' naraları atıldı.

Dağıldıktan sonra Eğitim Sen 4 No'lu şubesinde buluştular

Provokatörler, eylemin dağılmasından sonra Eğitim Sen İstanbul 4 No’lu Şube’de bir araya geldi. Burada yapılan açıklamada, AK Parti iktidarını hedef alan öğrenci görünümlü provokatörler, "Kadıköy’de bir basın açıklaması yapacaktık. Ancak siyasi iktidar basın açıklamasından korktuğu için bu basın açıklamasını kendi kaymakamlıklarıyla yasakladı. Ancak biz Boğaziçi direnişinde onların yasaklarını tanımadık, yasaklara rağmen sözümüzü söylemeye her daim devam ettik. Biz burada basın açıklamamızı yapmak için buluştuğumuz anda üstümüze polis şiddetiyle saldırdılar." iftirasını attı.