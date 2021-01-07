Boğaziçi provokatörleri AK Parti iktidarına kinini çirkin ifadelerle kustu!

Üniversite sınırlarından çıkan provokatörler dün Kadıköy'deki buluşmalarının ardından bugün de Çağlayan Adliyesi'nde bir araya geldi. Burada basın açıklaması düzenleyen grup, AK Parti iktidarına olan kinini çirkin ifadelerle kustu:

"Bu birlikteliğin bize verdiği güçle iktidarını kaybetme korkusundan bizi tir tir titreyerek izleyenlere sesleniyoruz: Baskılarınızla, tutuklamalarınızla gençliği yıldıramazsınız."

Bakın neden eylem yapıyorlarmış!

Prof. Dr. Melih Bulu'yu bahane ederek provokasyona soyunan grup açıklamasında eylemlerinin nedenini de anlattı. PKK terör örgütü ile ilişkili belediyelere kayyım atanmasını eleştiren provokatörler, "Belediyelerle başlayan ve sivil toplum örgütlerine kadar uzanan kayyım siyaseti, OHAL ile kalıcı hale gelmiştir. Siyasi iradenin toplumu iradesizleştirme ve tüm toplumsal alanları işgal etme politikasının karşılığıdır. İlk günden bu güne söylediğimiz gibi üniversitemizi cumhurbaşkanına, kayyum rektörlere ve sermayeye teslim etmeyi kabul etmiyoruz." dedi.

Polis saldırıyor iddiası!

Zaman zaman eylemin dozunu arttırarak taşkınlık çıkartan grup, emniyet mensuplarına ilişkin şunları söyledi:

"Tüm bu saldırılar gençliğin karşı koyuşunu terörize etmek, dayanışmayı kırmak ve bizleri birbirimizden ayrıştırmak içindir. Üniversitelerde ve toplumsal yaşamın her alanında sorunları ortak olan öğrencilerin kayyım rektöre karşı tepkisini de dayanışma içerisinde beraberce örgütlenmesi kaçınılmazdır. Direnişin ilk gününden bu yana bu saldırılara rağmen birlikte mücadele etmeye devam ediyoruz. Bu birlikteliğin bize verdiği güçle iktidarını kaybetme korkusundan bizi tir tir titreyerek izleyenlere sesleniyoruz: Gözaltılarınızla, baskılarınızla, tutuklamalarınızla gençliği ayrıştırarak, korkutarak, yıldıramazsınız."