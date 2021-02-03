  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Boğaziçi provokasyonunda 30 kişiye tutuklama talebi
Gündem

Boğaziçi provokasyonunda 30 kişiye tutuklama talebi

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atanmasına tepki bahanesiyle korsan gösteri yaparken gözaltına alınan 51 şüpheliden 30'u tutuklama, 12'si ev hapsi, 9'u ise adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 22:26:00 - 2021-02-03 22:44:36
Boğaziçi provokasyonunda 30 kişiye tutuklama talebi

Boğaziçi Üniversitesinde rektör atanmasına tepki bahanesiyle korsan gösteri yaparken önceki gün gözaltına alınan 51 kişiden 30’u sevk edildiği nöbetçi savcılık tarafından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Boğaziçi olaylarıyla ilgili 51 kişiye gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi önündeki protesto gösterilerinde yaşanan olayların ardından gözaltına alınan 51 kişi bugün emniyetteki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti.

30 kişiye tutuklama talebi

Şüphelilerin nöbetçi savcılıktaki işlemleri sürerken adliye önünde bir grup toplanarak sloganlar atarak öğrencilerin serbest bırakılmalarını talep etti.

Nöbetçi savcılıkta işlemleri tamamlanan şüphelilerden 30’u tutuklama, 12’si ev hapsi, 9’u ise adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan 'Boğaziçi' protestolarına destek açıklaması
İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan 'Boğaziçi' protestolarına destek açıklaması

Gündem

İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan 'Boğaziçi' protestolarına destek açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Boğaziçi'nde liyakat' şovu patladı!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Boğaziçi'nde liyakat' şovu patladı!

Gündem

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Boğaziçi'nde liyakat' şovu patladı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Üniversiteler ne zaman başlayacak? Yüz yüze eğitim ne zaman? Hangi üniversite yüz yüze eğitime başlayacak?
Eğitim

Üniversiteler ne zaman başlayacak? Yüz yüze eğitim ne zaman? Hangi üniversite yüz yüze eğitime başlayacak?

Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversite yüz yüze eğitim ne zaman? Yüz yüze eğitim üniversitelerde ne zaman başlıyor? soruları üniversite..
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'dan provokatörlere soğuk duş!
Gündem

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'dan provokatörlere soğuk duş!

Provokatörlerin hedef aldığı Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bulu, istifa etmeyi düşünmediğini..
Altın ne zaman yükselişe geçecek? Ünlü ekonomistten çarpıcı açıklamalar
Ekonomi

Altın ne zaman yükselişe geçecek? Ünlü ekonomistten çarpıcı açıklamalar

Küresel bazda doların düşmediğini belirten Ekonomist Belgin Maviş, “TL varlık fiyatlamalarının pozitife dönmesi, Merkez Bankası'nın yaptığı ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay