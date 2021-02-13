Boğaziçi provokasyonu önlerini açtı: Galatasaray Üniversitesi öğrencileri de başkaldırdı!

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Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), Galatasaray Üniversitesi'ndeki Fransız akademisyenlere B2 veya üzeri Türkçe dil yeterliliğine sahip olma zorunluluğu getirdi. Galatasaray Üniversitesi öğrencileri ise "Öğretmenlerimiz Türkiye’de yasa dışı bulunma konumuna itilmiştir. Fransız öğretmenlerimizin içine sürüldüğü bu durum kabul edilemez. Fransız öğretmenlerimizin yanındayız." diyerek alınan karara başkaldırdı. Sosyal medyada da GSÜ susmayacak hashtagh'i ile paylaşımlar yapılırken YÖK'ten alınan karara ilişkin bir açıklama yapıldı.

'Fransa ne uyguluyorsa biz de onu uyguluyoruz'

YÖK tarafından yapılan açıklamada Fransa'nın iki ülke arasındaki mutakabata sadık kalmayarak Tür kakademisylerle din görevlileri için B2 düzeyinde Fransızca yeterliliği istemeye başladığı vurgulandı. "Galatasaray Üniversitesi’nin Fransa tarafından gönderilen hocalarından B2 düzeyinde Türkçe istendiği doğru." denilen açıklamada, "Fakat bu uygulama sadece 'mütekabileyet esasında' istenen bir taleptir. Zira Fransa devleti bir yıl önce almış olduğu karar çerçevesinde masrafları Türkiye tarafından ödenmek üzere Fransa’daki üniversitelere ve ortaöğretim kurumlarına gönderilen Türkçe okutmanlarından ve din görevlilerinden B2 düzeyinde Fransızca istemeye ve bunu sağlayamayanlara vize vermemeye başlamıştır. Kurulumuz da uzun müddet sonuçsuz kalan müzakereler sonucu, mütekabiliyet esasında Fransa tarafından gönderilenler için de aynı şartı aramaya başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.