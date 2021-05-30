'Boğaziçi Direnişi'nden duyurdular! Provokatör akademisyenlerin cezası kesilmeye başladı

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'Boğaziçi Direnişi' adlı twitter hesabından yapılan paylaşımda, provokatör akademisyenlerden Feyzi Erçin'in, üniversitede vereceği derslerinin onaylanmadığı ifade edildi. Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Emekli hocalarımızın ders vermelerini keyfi şekillerde, muğlak kıstaslarla engellemeye çalışan kayyum kadro yarı zamanlı hocalarımızın derslerini onaylamamaya başladı. Aldığımız ilk haber sevgili hocamız Feyzi Erçin'in dersinin onaylanmadığı yönünde." denildi.

Derslerinin onaylanmadığını doğruladı

Erçin de paylaşılan bilgiyi onaylayarak, "Ben ne yazacağımı henüz bilemiyorum. Çok soran oldu ve, evet bilgi doğru. Elbet üzgünüm, ilk duygusallığı atınca yazacağım. Ama öncesinde bugün için çoktan planlanmış güzel bir etkinliğimiz var. Ben de Schubert çalacağım." dedi.

Öğrencilerini kışkırtarak sırt dönme eylemi yapmışlardı!

HDP ve CHP ile DHKP-C ve diğer yasa dışı örgütlerin desteklediği Boğaziçililer, birkaç gün boyunca ülkenin çeşitli yerlerinde kargaşa girişiminde bulunmuş, kısa bir süre sonra ise eylemler etkisini yitirmişti. Bugün dersleri onaylanmayan Erçin'İn de aralarında olduğu bir avuç azınlık akademisyen, 'sırt dönme' adını verdikleri eylemi günlerce devam etmiş ve Prof. Dr. Melih Bulu'yu bahane ederek öğrencilerini kışkırmıştı. Yirmi beş kişiye kadar düşen azınlık akdemisyen grubu eylemlerini sürdürememişti.