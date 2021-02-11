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Gündem Boğaziçi CIA üssü gibi çalışmış! Akademisyen görünümlü ajanlar Türkiye aleyhine sinsi faaliyetler yürütmüş
Gündem

Boğaziçi CIA üssü gibi çalışmış! Akademisyen görünümlü ajanlar Türkiye aleyhine sinsi faaliyetler yürütmüş

Boğaziçi Üniversitesi’ne yerli ve milli rektör atanmasını bahane ederek ülkemizi yangın yerine çevirmek isteyenlerin perde arkasındaki gücü deşifre ediyoruz. Robert Koleji ve Boğaziçi Üniversitesi’nin temelini atan Cyrus Hamlin’in ABD’nin önde gelen misyonerlerinden biri olduğu, sonraki dönemlerde Boğaziçi’nde görev alan John Scott Everton, Prof. Dr. Sumner Boyd, Charles Gilchrist, Mary Nadi, John Freely gibi birçok rektör ve hocanın da CIA ile dirsek teması içerisinde olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 09:16:00 -
Boğaziçi CIA üssü gibi çalışmış! Akademisyen görünümlü ajanlar Türkiye aleyhine sinsi faaliyetler yürütmüş

 Hakkı Söyler  İstanbul 

Boğaziçi Üniversitesi’nin ilk nüvesi olarak kabul edilen Robert Koleji’nin ABD’li misyonerler tarafından kurulduğu ve bir dönem görev yapan hocaların ekseriyetinin de CIA bağlantılı isimlerden oluştuğu ortaya çıktı. CIA’dan emekli olan birçok ismin Boğaziçi kampüsünde hoca olarak görev yaptığı ve gençlerimizi devşirmek için olağanüstü bir gayret gösterdikleri belirlendi. Boğaziçi’nde rektörlük yapan başta John Scott Everton olmak üzere Prof. Dr. Sumner Boyd, Charles Gilchrist, Mary Nadi, John Freely gibi isimlerin görev yaptıkları dönem içerisinde CIA ile dirsek teması içerisinde oldukları kaydedildi.

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak ataması gerçekleştirilen Prof. Dr. Melih Bulu’yu kabul etmemek için provokatif eylem içerisinde bulunan ve öğrencileri kışkırtanların zihin dünyasını şekillendiren kirli odakları deşifre ediyoruz.

CIA ajanı rektörler ve hocalar

Boğaziçi Üniversitesi’nin öncüsü olarak kabul edilen Robert Koleji, ABD’nin dünyaca ünlü misyoneri Cyrus Hamlin ve Fransız Yahudisi ABD’li işadamı Christopher Rheinlander Robert tarafından kuruldu. Zaman içerisinde Boğaziçi’deki bu okulda görev yapan hocaların bir kısmı bizzat Amerikan haber alma teşkilatı CIA tarafından görevlendirilmiş isimlerden seçilmiş. 1968-1971 yılları arasında rektör olarak görev yapan John Scott Everton, Robert Koleji’ne atanmadan önce ABD’nin Burma Büyükelçiliği görevini yürütüyordu. Gerçekte ise CIA adına istihbari faaliyetler gerçekleştiriyordu.

Yine Robert Koleji hocalarından biri olan Prof. Dr. Hilary Sumner Boyd’un CIA ilişkisi bizzat güvenlik güçlerimiz tarafından ifşa edilmiş. 1971 yılında illegal Türkiye İhtilalci İşçi Partisi’nin Ferit İlsever başkanlığındaki ekibi, Boyd’un Robert Koleji Kampüsü içindeki evinde yakalanıyor. Bu durum bizzat güvenlik güçlerimiz tarafından kayıt altına alınıyor. Prof. Dr. John Freely’nin sicili de oldukça dikkat çekiyor. Freely, Amerikan Deniz Kuvvetleri’nde komando olarak görev yaptıktan sonra emeklilik günlerini Robert Koleji’nde hoca olarak geçiriyor.

Boğaziçi’de görev yapan bir diğer öğretim görevlisi Dr. Mary Nadi de FBI’ya bağlı olarak çalışan Office of Strategic Services (OSS) ajanı olarak görev yapmış. Dr. Charles Gilchrist, İngiliz Özel Harekat Dairesi (SOE) bünyesinde özel harp komandosu ve ajanı olarak görev yapmış bir isim.


Yeni Akit Gazetesi
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