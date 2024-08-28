Boğazı Ekrem'den koruyun

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Her fırsatta çevre ve doğa dostluğundan dem vurduğu halde çivi dahi çakmanın yasak olduğu SİT alanlarını ranta kurban eden CHP’li Ekrem İmamoğlu’na tepkiler yağarken, kamuoyu sert tedbirlerin alınmasını istiyor. Daha önce Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu’nun Sarıyer’deki kaçak villasına göz yuman, Boğaz’a nazır Naciye Sultan sitesinde projeye aykırı inşa edilen bölümleri yıkmaya yanaşmayan ve son olarak Vaniköy’de yükselen Rus oligarka ait milyon dolarlık usulsüz malikâneye basit tadilat ruhsatı veren İmamoğlu’nun elinden Boğaziçi’nin kurtarılması talep ediliyor. İstanbul Boğazı’na nazır SİT alanlarındaki kaçak yapıların önüne geçmek amacıyla CHP’li İmamoğlu’na bağlı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Komisyonu’nun yetkilerinin daraltılarak Boğaz’ın denetiminin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları’na devredilmesi görüşü öne çıkıyor. CHP’li İBB’nin, Boğaziçi İmar Müdürlüğü’ne 1974 yılında biçilen misyonun dışına çıktığını ve Boğaz’da mevzuat dışı yapılanmalara engel olmadığına dikkat çeken uzmanlar, “Boğaz’ı Ekrem’den koruyun” uyarısı yapıyor.

Her dönem talan ettiler

Konuyla ilgili gazetemize konuşan Sanat Tarihçisi Murat Özer, şunları dile getirdi: “Vaniköy’deki kaçak villaya ‘basit tadilat ruhsatı’ verilmiş sonra da belli ki bir şeyler karşılığında göz yumulmuş. Millet farkına varmasaydı, villa tamamlanacaktı. Koç da koskoca ormanı talan ederek üniversite kurmadı mı? Kim iktidardaydı. SHP koalisyonu. Bodrum talan edilirken kim iktidarda? Peki satın alanlar kim? Satın alanlar da kendileri. Bu zihniyetin sanatçısı, akademisyeni, bunları destekleyen para babaları alıyor bu villaları. Dolayısıyla buraların daha güçlü mercilerce korunması lazım. Bakanlık yetkisiyle doğrudan müdahale imkânı sağlanması gerekiyor. Özellikle Boğaz’da böyle bir yetki bakanlığa geçmiş olsa oradaki pek çok yalının yıkılması lazım. Çünkü onların çoğu tarihi eser değil. O yapıların çoğu Nurettin Sözen dönemi dikildi. Bu nedenle yetki İBB’den alınarak doğrudan Kültür Varlıkları Koruma Kurulları’na devredilsin. Çünkü Boğaz kültürel bir miras. Üzerindeki yapılaşma asla kabul edilemez. Nasıl SİT alanlarındaki yapılaşma kabul edilemezse, buralara da izin verilmemeli. Boğaz ancak bu şekilde korunabilir.”