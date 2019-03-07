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Boğaz'da panik! Kıyı Emniyeti harekete geçti

Yunanistan'dan Bulgaristan'a kargo götüren gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptığı sırada arızalandı. Paniğe neden olay sonrası Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti.

07 Mart 2019 Perşembe 17:57
Boğaz'da panik! Kıyı Emniyeti harekete geçti

Edinilen bilgiye göre, Yunanistan'dan Bulgaristan'a kargo götüren 'Naz 1' isimli kargo gemisi, Çanakkale Boğazı girişinde yaşanan makine arızası sebebiyle kontrolsüz şekilde sürüklenmeye başladı.

Bunun üzerine kaptan telsizden bilgi verdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi tarafından diğer gemiler telsizden uyarılıp geminin kontrolsüz olarak sürüklendiği belirtilerek, dikkatli olmaları istendi.

1 saat sonra Naz 1 isimli kargo gemisinin kaptanının arızanın giderildiği ve geminin aynı rotaya girdiğinin anons edilmesi üzerine boğaz trafiği rahat bir nefes aldı. 

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 17:57
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