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Gündem Boğaz'da kritik anlar! Rus savaş gemileri peş peşe geçti
Gündem

Boğaz'da kritik anlar! Rus savaş gemileri peş peşe geçti

Rusya savaş gemilerini Karadeniz'e çekerken Rus Donamasına ait Alexander Otrakovsky ile Kondopoga isimli savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı’ndan geçiş yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 09:46:00 -
Boğaz'da kritik anlar! Rus savaş gemileri peş peşe geçti

Ege Denizi’nden bugün saat 07.15’te Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Rus Donamasına ait 031 borda numaralı Alexander Otrakovsky ile 027 borda numaralı Kondopoga isimli savaş gemileri, saat 09.00 itibariyle Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve ‘Dur Yolcu’ yazısı önünden geçen savaş gemileri, boğazın manevrası en güç noktası olan Nara Burnu’nu dönerek Marmara Denizi’ne doğru açıldı. 

Rus gemilerine boğazı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

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