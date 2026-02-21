Boğaz'da kirlilik alarm veriyor! Son görüntü korkuttu!

  • İSTANBUL
İstanbul’da atık suların Marmara Denizi’ndeki etkisine ilişkin daha önce gündeme gelen kirlilik haberlerinin ardından bu kez İstanbul Boğazı’nda dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Marmara Denizi’nde suyun renginin değişmesine neden olan kirlilikle ilgili yapılan haberde, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından arıtılmış atık suların denize deşarj edildiği ve bu deşarj noktalarının çevresinde renk değişimi ile yoğun kirlilik tabakası oluştuğu görüntülenmişti.

Uzmanlar, arıtılmış dahi olsa yoğun atık su deşarjının deniz ekosisteminde dengesizlik oluşturabileceğine dikkat çekerken, bu durumun plankton ve denizanası popülasyonunu tetikleyebileceği vurgulanmıştı. Bu kez Üsküdar’a bağlı Kandilli açıklarında su yüzeyinde yoğun şekilde bir araya gelen denizanaları, çevredeki atıklarla birlikte görüntülendi. Görüntülerde, akıntı hattı boyunca kümelenen deniz analarının yer yer beyaz şeritler oluşturduğu görüldü. Su yüzeyindeki plastik ve çeşitli evsel atıkların da aynı bölgede toplandığı dikkat çekti.

Uzmanlar, deniz suyu sıcaklığındaki artış, kirlilik yükü ve akıntı değişimlerinin denizanası artışında etkili olduğuna işaret ediyor. Kandilli açıklarında kaydedilen görüntüler, İstanbul Boğazı’ndaki kirliliğin deniz ekosistemi üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

