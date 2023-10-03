Boğaz'da gemi arızası
Çanakkale Boğazı’ndan geçen 147 metre uzunluğundaki ‘Sonata’ isimli konteyner gemisi makine arızası yaptı.
İzmir’den Bulgaristan’a giden 147 metre uzunluğundaki ‘Sonata’ isimli konteyner gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçişi sırasında boğazın güney girişinde makine arızası yaptı.
Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Kurtarma-14’ römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.
Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Bozcaada Demir Bölgesi’ne götürülerek demirletildi.