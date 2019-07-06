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Boğaz enfeksiyonuna ne iyi gelir bitkisel

Boğaz yolu enfeksiyonu neden olur? Boğaz yolu enfeksiyonu belirtileri neler? Üst solunum yolları enfeksiyonuna karşı bitkisel kür neler? Yaz aylarında sıcakların artması ile serinleme isteğiniz artmaktadır. Serinlemek isterken izlediğiniz yollar boğaz enfeksiyonlarına yakalanma riskinizi arttırır. Ev ve araçlarda cereyana maruz kalma, yanlış klima kullanımı, soğuk yiyecek ve içecek tüketimi sonucu oluşan ani vücut ısısı düşüşleri üst solunum yollarına giden damarların daralmasına ve boğaz yolu enfeksiyonlarına neden olabilmektedir.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:00
Boğaz enfeksiyonuna ne iyi gelir bitkisel

Boğaz yolu enfeksiyonu neden olur? Boğaz yolu enfeksiyonu belirtileri neler? Üst solunum yolları enfeksiyonuna karşı bitkisel kür neler? Yaz aylarında sıcakların artması ile serinleme isteğiniz artmaktadır. Serinlemek isterken izlediğiniz yollar boğaz enfeksiyonlarına yakalanma riskinizi arttırır. Ev ve araçlarda cereyana maruz kalma, yanlış klima kullanımı, soğuk yiyecek ve içecek tüketimi sonucu oluşan ani vücut ısısı düşüşleri üst solunum yollarına giden damarların daralmasına ve boğaz yolu enfeksiyonlarına neden olabilmektedir.

Boğaz enfeksiyonunun virüs kaynaklı nedenleri neler?

Bademcik iltihabı

Tonsilit

Faranjit

Öpücük hastalığı

Gırtlak iltihabı

Kızamık

Suçiçeği

Aftlar

Uçuk virüsü

Üst solunum yolları enfeksiyonuna karşı bitkisel kür neler?

Kaynayan 1 su bardağı suya 1 tatlı kaşığı biberiye bitkisi ilave ediniz. 10 dakika kaynatıp süzünüz. Ilık olarak her gün sabah öğle ve akşam yemeklerinden 1 saat sonra içiniz. İçerisine damak tadına uygun herhangi bir şey ilave etmeyiniz. Bu kür 2 defa 15 gün uygulanır ve her 15 günden sonra 3 gün ara verilir. Toplam uygulama süresi 30 gündür. Uygulama sürelerine 3’er günlük aralar dahil değildir. 

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:00
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