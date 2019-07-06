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Boğaz ağrısına ve yutkunma zorluğuna iyi gelecek bitkisel öneriler

Boğaz yanmasına ne iyi gelir evde çözüm. Sabahleyin boğazda bir ağrı hissiyle uyananlar hiç de azımsanmayacak kadar çoklar. Bir tatlı kaşığı elma sirkesi aynı miktarda acı biber, üç misli çiçek bal. Sirke ve balın anti bakteriyel özellikleri vardır. Bu formül bir mikrop öldürme karışımıdır. Sabahları uyanır uyanmaz bu karışımı kullanılabilir. Bu karışım 1 yaşın altındaki çocuklara karışımın içinde bal olduğu için verilmemelidir. Erişkinler kullanabilir.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 13:10
Boğaz ağrısına ve yutkunma zorluğuna iyi gelecek bitkisel öneriler

Boğaz yanmasına ne iyi gelir evde çözüm. Sabahleyin boğazda bir ağrı hissiyle uyananlar hiç de azımsanmayacak kadar çoklar. Bir tatlı kaşığı elma sirkesi aynı miktarda acı biber, üç misli çiçek bal. Sirke ve balın anti bakteriyel özellikleri vardır. Bu formül bir mikrop öldürme karışımıdır. Sabahları uyanır uyanmaz bu karışımı kullanılabilir. Bu karışım 1 yaşın altındaki çocuklara karışımın içinde bal olduğu için verilmemelidir. Erişkinler kullanabilir.

Boğazda ağrı ve şişlik için denediğim 5 bitkisel öneri. Fayda gördüğüm doğal gargara, bitki çayı ve macun karışımlarını paylaşıyoruz. Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Boğaz yanması evde nasıl geçer? Bitkisel çözümler neler? Boğaz ağrısının görülme nedenleri:

Virüs, bakteri ve diğer mikropların neden olduğu yeni ve eski (kalıcılaşmış) enfeksiyonlar,

Tütün ürünleri,

Tahriş edici gazlar, dumanlar,

Aşırı sıcak- soğuk, sert yapılı ya da asitli yiyecek- içecek,

Sürekli ve dinlenmeden konuşmak,

Yabancı cisimle zedelenmeler (Ceviz kabuğu vs...),

Su ve sıvı tüketme alışkanlığında eksiklik,

Burun tıkanıklığı nedeniyle ağızdan nefes alıp, verme,

Mide asidinin boğaza ulaşıp tahriş etmesi

Boğaz ağrısına ve yutkunma zorluğuna iyi gelecek bitkisel öneriler neler?

1. Tuzlu su ile gün boyu gargara yapmak

2. 1 su bardağı kaynar suya 1 yemek kaşığı kekik ekleyip altını kapatın ve kapak örtüp 10 dakika demleyin. Ilık olarak içebiliyorsanız dokunmuyorsa için veya gargara olarak ara sıra boğazınız için kullanın. 

3 .1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber 1 tatlı kaşığı elma sirkesi ve 3 tatlı kaşığı balı karıştırıp macun olarak iki üç seferde tüketin.

4. Karanfil çiğneyin veya biraz kaynatıp demeyin ve gargarasını yapın.

5. Yarım çay kaşığı tane karabiber ve çörekotunu öğütün. 1er çay kaşığı toz zencefil ve zerdeçal ekleyin. 2 tatlı kaşığı kadar bal ile macun kıvamı olacak şekilde karıştırıp birkaç seferde tüketin.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 13:10
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