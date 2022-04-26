Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Boğaz ağrısı ve boğaz kaşıntısı için bal ve limon

Bakterileri temizleyen bal ve yüksek C vitamini ile bağışıklık sistemini güçlendiren limon karışımı, özellikle üst solunum yollarını etkileyen hastalıkların neden olduğu öksürüğe karşı etkili bir çözümdür.

Bal: Doğal bir anti bakteriyel olan bal, boğaz tahrişine neden olan bakterilerden kurtulma sürecini hızlandırır. Ayrıca su tutucu özelliği ile boğaz kuruluğunu alarak boğazı yumuşatır ve kuru öksürüğü keser. B6, niasin, riboflavin, kalsiyum, demir, magnezyum ve fosfor açısından zengin olduğu için vücudun hastalıkla mücadelede ihtiyaç duyduğu desteği sağlar. Antioksidan etkisiyle, vücutta bulunan serbest radikallere karşı savaşır.

Limon: Limon ise yüksek miktarda C vitamini içerir. Güçlü bir bağışıklık sistemi için gerekli olan C vitamini, aynı zamanda vücudun enfeksiyonla savaşında yardımcı bir kuvvettir. Bal gibi anti bakteriyel olan limon suyu yine bal gibi antioksidan etkisiyle hastalığın sistemden atılma sürecini hızlandırır.

Öksürük nedeniyle uykusuzluk çekiyorsanız, 1 bardak ılık suya, 1 yemek kaşığı bal ve 3 yemek kaşığı limon suyu karıştırıp içebilirsiniz.

Boğaz ağrısı ve boğaz kaşıntısı için bal ve limon karışımı nasıl yapılır?

Limonun uç tarafını kesin ve içini boşaltın (kenarlarında limon kalsın). Daha sonra içine doğal balı ve biraz zencefil kökü ekleyin sonrada üzerini kapatın fotoğraftaki gibi. Dolapta 1-2 ay bekletin… karışım jelatinimsi hale geldiğinde sıcak kaynamış su ile inceltin ve karışım içmeye hazır…

Yetişkinlerde günde 2-3 çorba kaşığı, çocuklarda ise 2 çay kaşığı tüketebilirsiniz.

Boğaz ağrısına iyi gelen bitkiler

Hatmi kökü

Hatmi bitkisi, Ortaçağ'dan bu yana boğaz ağrısı ve diğer hastalıkları tedavi etmek için kullanılmıştır. Yuttuğunuzda boğazı kaplayıp yağlandıran jelatin benzeri bir madde içerir.

-Soğuk su. -30 gram kuru hatmi kökü.

Tarif:

-Soğuk su ile 1 litrelik kavanozu doldurun. -Hatmi kökünü tülbentin içine koyun ve bir demet halinde bağlayın. -Paketi suya daldırın. Kavanozun ağzını kapatın. Gece boyunca veya en az sekiz saat bekletin. -İstenen miktarı bir cama boşaltın. Arzu ederseniz, tatlandırıcı ekleyin. Bu hazır olduğunda, belirtilerinizi azaltmaya yardımcı olmak için gün boyunca yudumlayabilirsiniz.

Adaçayı ve ekinezya

Birçok inflamatuar durumu tedavi etmek için kullanılmıştır ve yapılan kontrollü çalışmalar, boğaz ağrısının hafifletilmesine yardımcı olabileceğini göstermektedir. Ekinezya, geleneksel tıpta yaygın olarak kullanılan başka bir bitkidir. Bakterilerle savaştığı ve inflamasyonu azalttığı gözlenmiştir.

Evde kendi adaçayı-ekinezya boğaz spreyinizi yapmak için bu tarifi kullanın:

Malzemeler:

1 çay kaşığı adaçayı 1 tatlı kaşığı toprak ekinezisi 1/2 su bardağı su

Tarif:



-Suyu kaynatın. -Adaçayı ve ekinezyayı küçük bir kavanoz içine yerleştirin ve sonra kaynar su ile doldurun. -30 dakika bekletin. -Karışımı süzgeçten geçirin ve sonra 1/2 kap likör ile birleştirin (herhangi bir nedenle alkol kullanmak istemezseniz bu kısmı atlayın). Küçük sprey şişesine yerleştirin ve her iki saatte bir veya gerektiğinde boğazınıza püskürtün.

Bu spreyin, boğaz ağrısı rahatsızlığını antiseptik ilaç spreyi kadar etkili bir şekilde hafiflettiği gözlenmiştir.