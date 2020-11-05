Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Boğaz ağrısı neyle geçer?

Soğuk havanın etkisine bağlı olarak vücutta varlık gösteren bakteri ve virüsler, üst solunum yolunda enfeksiyona sebep olur. Bu enfeksiyona bağlı olarak vücutta boğaz ağrısı gibi semptomlara rastlanır. Boğaz ağırısı kendini; boğazda yanma, ağrı ve kuruluk olarak gösterir. Peki, boğaz ağrısı nasıl geçer?

Yapılan araştırmalar her yıl 13 milyona yakın hastanın boğaz ağrısı şikayetiyle sağlık kuruluşlarına gittiğini ortaya çıkarmıştır. Çoğu boğaz ağrısı enfeksiyonlardan veya kuru hava gibi çevresel faktörlerden kaynaklanır. Boğaz ağrısı insan yaşam standardını düşürmesine rağmen çoğunlukla kendiliğinden iyileşme eğilimi gösterir. Farenjitten kaynaklanan ağrılar genellikle ağzın hemen arkasındaki alanı etkiler ve ağrı bu alanda yoğunlaşır. Tonsilit, yani bademciklerin şişmesi ve kızarması ağzın arkasındaki yumuşak dokunun ağrımasına neden olur. Larenjit ise ses tellerinin ağrımasıdır. Boğaz ağrısından dolayı yutkunmakta veya konuşmakta zorluk çekilir. Ağrının olduğu zamanlarda genellikle boğaza bakıldığında kızarmış olarak gözükür. Bazen bademcikler üzerinde beyaz lekeler veya irinler meydana gelir. Bu beyaz lekeler iltihap olabilir ve bakteriyel bir hastalığın sonucu olabilir. Bazı durumlarda boğaz ağrısına burun tıkanıklığı, burun akması, hapşırma, öksürük, ateş, titreme, vücut ağrıları, baş ağrısı, iştah kaybı ve zor yutkunma da eşlik eder. Bu durumlardan her birisi başka bir hastalığı işaret edebilir.

Boğaz ağrısı neyle geçer?

Her zaman doktora gitmeniz en iyi yöntem olabilir yalnız ilaç kullanmak yerine kendiniz evde çözüm önerilerini değerlendirmek istiyorsanız altta sizlere aktardığımız karışımı deneyebilirsiniz.

Bu karışım ile boğaz ağrısının gün içerisinde neden olduğu konuşma, yemek yeme eylemlerini kolaylaştırabilirsiniz. Boğaz ağrısı bunlar ile birlikte çeşitli sıkıntıları da getirebilen bir hastalık çeşitidir. İlerlediği takdirde bademcik iltihabı, kulak ağrısı ve bunlar gibi çeşitli sağlık sorunlarında neden olabilir. Boğaz ağrısına ne iyi gelir boğaz ağrısına evde çözüm yöntemleri nelerdir gibi soruların cevaplarını bu yazımızda bulabileceksiniz.

Boğaz ağrısı viral veya bakteriyel enfeksiyonlardan kaynaklanır. Boğaz ağrısına neden olan en yaygın bakteri streptokok piyojenendir.

Boğaz ağrısın oluşturabilen diğer patojenler şunları içerir:

1- Grip virüsü

2- Boğaz iltihabına neden olan Epstein-Barr virüsü

3- Parainfluenza virüsleri

4- Entero viruslar

5- Uçuk virüsü

Boğaz ağrısı ve beraberinde gelen bademcik şişmesine neden olan belirtiler şu şekildedir;

- Boğaz ağrısı ve yutkunma sırasında ağrı

- Baş ağrısı ve kulak ağrısı

- Ateş

- Öksürme

- Bademciklerin kızarıklığı

- Bademcikler üzerinde beyaz veya sarı bir kaplama

- Boğazdaki kabarcıklar veya ülserler

- İştah kaybı

- Boyun veya çene bölgesinde şişmiş bezler

- Ağız kokusu