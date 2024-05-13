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Kadın - Aile Boğaz ağrısına iyi gelen kür: İlaç gibi etkili... Kimse bilmez, duyan markete koşuyor! İşte bu kadar basit
Kadın - Aile

Boğaz ağrısına iyi gelen kür: İlaç gibi etkili... Kimse bilmez, duyan markete koşuyor! İşte bu kadar basit

Yeniakit Publisher
2024-05-13 15:58:00 - 2024-05-13 16:24:59
Boğaz ağrısına iyi gelen kür: İlaç gibi etkili... Kimse bilmez, duyan markete koşuyor! İşte bu kadar basit

Soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi hastalıkların baş göstermesi ile ortaya çıkan boğaz yanması ve ağrısına 4 malzemeli boğaz yanması ve ağrısını kesen o tarif…

Boğaz Ağrısına İyi Gelen Kür Tarifi İçin Malzemeler

2 yemek kaşığı bal
1 çay kaşığı tarçın
1 çay kaşığı zencefil
1 çay kaşığı zerdeçal

Boğaz Ağrısına İyi Gelen Kür Tarifi Nasıl Yapılır?

Boğaz ağrısı, hepimizin sık yaşadığı sorunlardandır. Bunu deneyin!

2 yemek kaşığı balı, 1’er çay kaşığı tarçın, zencefil. Zerdeçal karışımını cam kavanoz içerisinde karıştırıp sabah akşam 1’er çay kaşığı içerek 3 gün bu kürü uyguluyoruz. İçildiği an itibarıyla boğazda yakıcı bir his başlar bu da bizim boğaz ağrımıza çok iyi gelecektir. Deneyenlere şifalar olsun. Sağlıklı ve mutlu kalın.

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