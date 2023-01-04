Boey transferini resmen açıkladılar! Yolun sonu gözüktü mü?

Galatasaray'da başarılı performansıyla dikkat çeken Sacha Boey'e Premier Ligden teklif var. Crystal Palace, Sacha Boey için 16 milyon euroluk teklifle Sarı-kırmızılıların kapısını çaldı. Tarafların anlaşması durumunda Fransız oyuncu Premier Lig'de oynamaya sıcak bakıyor.

Galatasaray'da sezon başında takımdan ayrılacağı konuşulan fakat sağ bek sıkıntısı sebebiyle kadroya dahil edilen Sacha Boey'in talipleri artıyor. Performansıyla yükselişe geçen Fransız sağ bek için İngiltere basınından flaş bir iddia geldi. Crystal Palace sözleşmesi sezon sonunda bitecek Nathaniel Clyne ve Joel Ward'ın yerine Sacha Boey'i getireceği kaydedildi.

Crystal Palace Galatasaray'da son dönemde büyük bir çıkış yakalayan 22 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek istiyor. Ada temsilcisinin bu transferde en büyük rakibi ise Liverpool. İngiliz ekibi Fransız oyuncu için 16 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Nathaniel Clyne ve Joel Ward ile anlaşamayan İngiliz ekibi onların yerine Sacha Boey'un belirledi.

Akşam'a göre; 2021 yılının yaz transfer döneminde 1.15 milyon Euro'ya transfer edilen başarılı oyuncunun sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek. Sacha Boey, Galatasaray formasıyla toplamda 32 maça çıktı ve 1 gol, 1 asist yapma başarısı gösterdi.