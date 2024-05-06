Boeing Ellon Musk'a rakip oluyor: Starliner uzay aracı ilk insanlı uçuşu bugün yapıyor

Amerika Ulusal Havacılık ve Uzay daire NASA, Boeing'in ürettiği Starliner uzay aracının ilk insanlı uçuşunun bugün yapılacağını açıkladı.

İki NASA astronotu, yeni bir uzay aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonuna gidecek.

Boeing'in Starliner'ı ilk mürettebatlı test uçuşuyla Florida'daki Cape Canaveral'dan havalanacak.

Başarılı olması halinde, Elon Musk'un SpaceX'inin yanı sıra, ISS'ye mürettebat taşımacılığı yapabilen ikinci özel firma olacak.

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Ancak lansman aynı zamanda Boeing için de bir tehlike anı. Bir dizi kaza nedeniyle havayolu işletmesi baskı altında. Firmanın uzay sektörü de Starliner'ın geliştirilmesindeki zorluklar nedeniyle inceleme altında.

Açık Üniversite'den Uzay bilimcis Dr. Simeon Barber, "Bu Boeing için gerçekten büyük bir gün" yorumunu yaptı.

"Şirket uzay aracı üzerinde o kadar uzun süredir çalışıyor ki, test uçuşlarında birkaç sorun yaşadılar ve bu konuda çok fazla çaba var". ifadelerini kullandı.